PARTAGER La Tribune de Nas : Tu nous avais manqué…

Après la CAN, et un mercato agité cet été, la saison a repris. Cependant, on sentait un manque, pour nous les amoureux du ballon rond. En regardant le programme foot de cette semaine, j’ai vite compris que ce manque s’appelait la Champions League. Et ça commence très fort, avec 4 incroyables affiches que je vous ai soigneusement sélectionné :

Mardi 20h :

Naples vs Liverpool :

Carlo Ancelloti a du souci à se faire. Liverpool, les tenants du titre, marchent actuellement sur l’eau. Car en plus de leur belle victoire face à Newcastle, Manchester City, leur principal concurrent, a trébuché face au promu Norwich City, ce weekend. Ils ont le plein de confiance et devraient réaliser un bon résultat en Italie. Ils étaient déjà dans le même groupe que les Napolitains la saison dernière. Ils se connaissent très bien et devraient nous livrer une belle partition.

Naples va jouer à son habitude en transition rapide, avec une trio offensif composé de contre-attaquants au petit gabarit : Lozano/ Callejon/Mertens. On aura une belle confrontation d’entraineurs, deux professeurs du football qui devraient se passer le témoin… Mais ce qui est sûr, c’est qu’on sera témoin d’une très belle rencontre.

Borrussia Dortmund vs FC Barcelone

On aura le plaisir de votre Achraf Hakimi national face au Barca. Ces derniers ont pris le plein de confiance en s’imposant (5-2) face à Valence. Malgré les absences de Monsieur Lionel Messi, d’Ousmane Dembelé, les Barcelonais ont terrassé les coéquipiers de Kevin Gameiro, grâce notamment à la connexion d’Ansu Fati et de la recrue Frenkie de Jong.

Le jeune joueur de 16 ans a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Une précocité qui attire les convoitises. En effet, la Guinée Bissau, le Portugal et l’Espagne veulent le récupérer dans leurs sélections respectives. De plus, Luis Suarez est de retour dans la compétition. Auteur d’un doublé, notamment un très beau but qui m’a rappelé le pointu de Ronaldinho, poteau rentrant face à Chelsea.

D’un autre côté, il faut rappeler que ce stade de Dortmund, à l’ambiance incroyable, n’a jamais trop réussi au Real Madrid, et qu’un certain banni du Barca, Paco Alcacer, a une revanche à prendre. Ernesto Valverde est prévenu…

Mercredi 20h :

Atletico Madrid vs Juventus Turin

En parlant de Revanche, une revanche de la remontada de la saison dernière est à prévoir. Les Madrilènes vont affronter leur bête noire Cristiano Ronaldo, qui adore marquer contre l’équipe de Cholo Simeone. En 32 matchs, il a marqué 25 buts et délivré 8 passes décisives. Il se fera un malin plaisir de soigner ses statistiques.

Il ne faut pas se fier au départ de leurs meilleurs joueurs Antoine Griezmann et Diego Godin. Ils gardent leur solidité défensive et leurs recrues comme Kieran Trippier ou encore Joao Felix s’adaptent très bien à l’effectif. La Juventus de Turin quant à elle, a levé le pied face à la Fiorentina de Franck Ribery en allant concéder le nul (0-0). La vieille dame avait sûrement la tête ailleurs. Avec leur effectif XXL, ils sont l’un des favoris de la compétition et devront montrer à l’Europe, qu’ils seront présents dès le début des matchs de poule.

Paris SG vs Real Madrid

C’est selon moi la plus belle affiche de cette semaine. Le Real Madrid avec ses 13 titres ; et les Parisiens auteurs du meilleur mercato de l’été.

Ces derniers ont eu toutes les peines du monde face à Strasbourg le weekend dernier. Il aura fallu un but de Neymar à la 93ème minute pour délivrer le public… Il sera d’ailleurs absent pour cause de suspension ; tout comme Juan Bernat, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Tilho Kehrer et Julian Draxler. L’attaque sera donc composée à priori des deux anciens Madrilènes Sarabia/ Di Maria avec Icardi en pointe.

Du côté du Real Madrid, Nacho et Sergio Ramos sont suspendus. Luka Modric, Frederico Valverde, Mariano Diaz, Isco, Marco Asencio et Marcelo sont blessés. Zinedine Zidane devrait faire jouer James Rodriguez en meneur de jeu, en lieu et place du ballon d’or. Le Colombien a d’ailleurs été excellent le weekend dernier avec 2 passes décisives, qui ont permis une victoire (3-2) face à Levante.

On assistera à une très belle confrontation. C’est devenu un classique de Champions League. Les deux équipes n’ont pas effectué un bon début de saison dans leur championnat respectif, et voudront se rattraper dans les joutes européennes.

On y est ! Certains matchs commencent à 18H, pour ceux qui peuvent sortir plus tôt du travail.Il y a un certain Inter Milan vs Slavia Prague ou mercredi un Olympiacos vs Tottenham avec un certain Youssef El Arabi, titulaire…

Vive la Champions League !

Vive la vie !

Nas