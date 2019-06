PARTAGER La Tribune de Nas : « Sur tapis VAR »…

Cher Ahmed,

J’espère que vous allez bien, et que vous êtes bien reposé…

Vos nuits doivent être courtes depuis vendredi, les nôtres aussi…

Quand je dis nous, je ne parle pas que de la presse marocaine, ou des supporters wydadis, je parle du peuple marocain, et pas que… Vous savez, même l’étoile du Sahel et le club de Sfax ont été solidaires de l’injustice subie par le Wydad, et même vous, la confédération africaine de Football n’avez pas encore félicité la « désespérance de Tunis » sur le site de la CAF…

Ah j’oubliais, monsieur Ahmed, je me présente, Nasredine Nasri, je suis chroniqueur à la Nouvelle tribune. Si vous n’arrivez pas à me visualiser, j’étais assis juste à votre gauche lors du match aller à Rabat, c’était moi qui avait le tour du Maroc pour la promotion de la Coupe du Monde 2026, ça vous parle mieux ?

D’ailleurs monsieur Ahmed, je vous plains, vous êtes parti à Tunis tranquillement présider cette finale de Champions League, vous vous retrouvez à jouer votre mandat… Pas de bol, la vie est imprévisible, mais il n’est pas encore trop tard pour rectifier le tir…

Je ne vais pas parler des erreurs absurdes de l’arbitre égyptien du match aller. Non je ne vais pas parler du but refusé, et du penalty non accordé, tous deux appuyés par la VAR ; non je ne vais pas en parler, car vous avez vous mêmes pris les devants et vous avez sanctionné l’arbitre de 6 mois. C’est très bien !

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué monsieur Ahmed, mais je n’ai pas parlé du carton rouge du Wydad, qui pour moi est plus au moins justifié, même si l’arbitre aurait pu être clément.

Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet.

Comment tout cela a pu dégénérer ? Le Wydad a marqué un but valable, et quand je dis valable, c’est à dire qu’il n y a pas le moindre doute, les images que je vous fournis le prouvent.

Supposons qu’il y ait un doute. Lorsqu’il y a un doute, que faisons nous ? On consulte la VAR, et c’est là que ça commence à devenir compliqué. Monsieur Gassama, affirme que la VAR ne fonctionnait pas et qu’il avait prévenu les deux capitaines.

La capitaine Tunisien, très cultivé, sorti d’Harvard, qui parle 17 langues, nous rétorque lors d’une déclaration à la télévision que le capitaine Wydadi « ne comprend ni l’anglais, ni le français », et peut être bien même l’arabe. Mais ce qu’il ne comprend pas ce cher capitaine méprisant, c’est que malheureusement nous sommes en 2019, pas en 1999, lorsque le Raja s’est fait intimider toujours avec cette même « désespérance de Tunis ».

Monsieur Ahmed, preuve à l’appui, nous avons :

Une photo où Monsieur Gassama consulte la VAR

Une vidéo en début de match où la VAR fonctionne très bien.

Cerise sur le gâteau, un individu qui casse l’écran de la VAR.

Monsieur Ahmed Ahmed, nous avons trois points en commun. Vous vous dites lesquelles ? Je vais vous dire lesquelles…

Nous sommes tous les deux des amoureux du football, nos parents ne sont pas trop pris la tête en choisissant nos prénoms, proches de nos noms de famille, mais surtout nous prônons une justice et une équité dans le football.

Monsieur Ahmed, je ne vous dis pas que vous êtes responsable de cette mascarade, vous n’étiez ni commissaire de match, ni arbitre, mais vous êtes à la tête de ces personnes. Par contre le 4 juin prochain, vous seul serez responsable de votre décision qui aura, croyez-moi, des conséquences lourdes sur votre mandat, sur la CAN en Egypte et sur l’avenir du football africain.

Faites comme les joueurs fiers et dignes du Wydad… Prenez vos responsabilités !

Nas