La Tribune de Nas : Porque ?

Bouteflika out, Zidane in… Décidemment les Algériens nous ont fait de belles surprises cette semaine.

Si tu es Algérien, et supporter du Real Madrid, tu as dû te régaler …

Mais pourquoi ce comeback? Mon ami qui est le meilleur ami de Zizou, m’a affirmé qu’il n’était pas au courant, personne ne l’était…

Mais comment ça a bien pu se passer ? Tout a débuté le lendemain de la débâcle face à Amsterdam, où l’Ajax avait lessivé le Real Madrid… On avait tous entendu parler de la rumeur Mourinho et Zinedine Zidane, mais personne ne croyait à celle-ci. Tout le monde le voyait reprendre la Juventus de Turin, car Massimo Allegri était sur le départ. On avait même parlé de lui du côté de Chelsea, à condition qu’il ait une enveloppe de 220 millions de livres, qu’Eden Hazard reste à Stamford Bridge, et qu’ils jouent la Ligue des Champions. D’ailleurs, là que j’y pense, ce qui est très drôle dans l’histoire, c’est que 2 jours après l’annonce de cette rumeur insistante, Chelsea a été interdite de recrutement lors deux mercatos : effet Perez ? Pardon, je m’embrouille encore dans mes fiches, je lisais les pages Facebook des Ultras du Barça…

Revenons à donc nos chèvres… parlons je voulais dire moutons, j’étais encore sur la page des ultras du…PSG. Moi je prends position, et je vais vous dire ce que je pense de cette histoire. Moi je dis que c’est une bêtise de revenir au Real Madrid, on se rappelle tous des retours de Fabio Capello chez les Merengues ou de José Mourinho à Chelsea, deux échecs retentissants. Si tu es supporter du Real de Madrid, tu es l’homme le plus heureux du monde ; si tu es un fan de Zizou, tu aurais aimé qu’il aille se faire challenger du côté de Turin ou Manchester, un peu à la Guardiola. Et surtout, qu’est-ce qu’il peut espérer de plus que ces 3 années exceptionnelles, couronnées de 3 Champions League d’affilée ? Rien de plus. Impossible qu’il fasse mieux… Il fera moins bien, d’ailleurs c’est pour c’est une des raisons pour laquelle il a quitté le navire madrilène, l’été dernier.

Quel l’intérêt de revenir ? Certains vont me dire reconstruire une équipe de toute pièce. Il aurait pu le faire l’été dernier à Madrid ou le faire dans un autre club, c’est encore plus excitant. Ok, on va suivre le raisonnement de « bâtisseur ». Avec les excuses de Flo, qui n’a pas assez cru en lui la dernière saison, une enveloppe pour les transferts, et les pleins pouvoirs, ça pourrait se comprendre ; mais ce que vous oubliez c’est que Zizou est parti du Real Madrid la tête haute, et c’est tout à son honneur. Avec se stupéfiant retour, il égratignera d’une façon ou d’une autre son image, dans « son » club de coeur, car il ne fera jamais mieux.

Quel visage aura le Real Madrid avec Zizou ? C’est la bonne question à se poser… Nous avons ici à La Nouvelle tribune, la réponse… Enfin j’espère…

Dans les cages, Keylor Navas, avec qui il a remporté les 3 Champions League, devrait retrouver sa place de titulaire, vu que Solari n’a pas été Courtois avec lui. A gauche, avec le départ de Marcelo à la Juventus, je ne serai pas étonné d’un retour de Hakimi, qui réalise une excellente saison avec le Borussia Dortmund. Au milieu de terrain, tout dépend des éventuels départs, mais une grosse surprise type Adrien Rabiot ne m’étonnerait pas. De plus, tout dépendra d’un éventuel départ de Luka Modric à l’Inter de Milan, remplacé par le futur Modric, lui aussi des Spurs, Christian Eriksen.

Le gros chantier sera bien évidemment l’attaque. Avec le départ de Cristiano, et le transfert acté de Gareth Bale et Isco, la logique voudrait au minimum, l’arrivée de Eden Hazard sur le côté gauche, et Mauro Icardi ou Harry Kane en pointe.

Ceux qui disent pourquoi pas Neymar ou Kylian Mbappé ? Tout est possible dans le foot, mais le premier revient de blessure, l’autre est très attaché à sa ville natale, et les mauvais résultats du PSG ne devraient pas influencer leur choix.

En tout cas on vient d’apprendre que Flo a fait « all in » pour récupérer son ancien numéro 5. En plus des excuses, des pleins pouvoirs, et une enveloppe transfert conséquent, un contrat de 12 millions d’euros par an, et ce jusqu’en 2022. Il fallait bien tout cela pour récupérer l’entraineur le plus courtisé au monde. 2022, ça tombe très bien, ça sera après la Coupe du Monde au Qatar, et le départ de Didier Deschamps des Bleus…

Nas