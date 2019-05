PARTAGER La Tribune de Nas : Pari(s) perdu…

Paris s’est perdu, mais Tuchel a aussi perdu son pari, nous allons décortiquer ensemble les raisons de ce fiasco, la pire saison sous l’ère QSI…

« Dans la vie, il faut respecter l’humain » voici la punchline de Hatem Ben Arfa en faisant référence au président du PSG. En rajoutant, « on a fait une remontada, mais ils ont l’habitude …» Deux provocations de l’ancien Parisien, mais qui en fin de compte résument bien la situation du Paris Saint Germain, cette saison.

Tout commence en Août dernier, la saison était déjà pliée, même avant d’être commencé. Le staff Parisien a commis 3 grosses erreurs, je vais vous expliquer lesquelles…

La première, en laissant partir Thimothy Weah en prêt au Celtic Glasgows. Pourquoi le transférer alors qu’il réalisait un bon début de saison en scorant, en étant performant et en étant le fils d’une des légendes du club, Mister Georges, seul ballon d’or Parisien. Pourquoi le laisser partir pour recruter à la dernière minute du mercato, Eric Choupo Moting ? Une doublure qui n’a pas sa place dans ce club. Parce que Monsieur Tuchel le connait bien ? Alors qu’on pouvait garder ce petit diamant de Weah en lui expliquant clairement sa position dans le club. Un peu ce qu’a fait la Juventus de Turin avec Moses Kean, 18 ans et qui est ultra décisif avec la vieille dame en cette fin de saison (8 buts lors des 8 derniers matchs). Finalement j’avais raison, ce Choupo Moting a été la risée du club après son raté qui a fait le tour du monde, dèjà que Paris est la risée de l’Europe cette année…

La deuxième grosse erreur, prêter Giovanni Lo Celso au Betis de Seville. Mais quelle bêtise !!!

Et pour couronner le tout, Monsieur tuchel le prête avec option d’achat. Deux bourdes en une, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d’abord, le petit Argentin, très technique, avait fait une très belle saison, le PSG avait et a un besoin urgent de milieu de terrain et ils le prêtent. Et la catastrophe, ils le prêtent avec option d’achat. Il ya quelques semaines, les Espagnols ont saisi l’occasion et ont levé l’option d’achat, car le petit milieu de terrain est convoité par les deux cadors de la Liga, le Barça et le Real de Madrid, qui proposent 50 Millions d’Euros. Donc soit les Sevillans feront une bonne affaire en gardant l’Argentin, ou feront une excellente affaire en le vendant avec une plus valeu de 28 Millions d’Euros.

Et troisième grosse erreur et celle ci est de taille. Lassana Diarra vieillissant, Giovanni Lo Celso en partance pour Seville. Adrien Rabiot qui n’a pas souhaité prolonger avec les Parisiens a été mis au placard. Pourquoi ne pas avoir pris les choses en main, Il ya deux saisons lorsqu’il demandait une revalorisation salariale. C’est une faute professionnelle. C’est un joueur pétri de talent, qui n’était pas payé à sa juste valeur ; il fallait le prolonger et lui proposer un très bon salaire. Et même s’il n’accepte pas de prolonger, on ne le met pas au placard, d’autant plus qu’il ya un besoin énorme de mileux de terrain. Prenons l’exemple d’Aaron Ramsey, milieu de terrain Gallois d’arsenal, qui comme Adrien, n’a pas souhaité prolonger avec les Gunners et a signé gratuitement avec la juventus de Turin. Ce n’est pas pour autant que Unia Emery l’a mis au placard, au contraire il l’utilise et le joueur est décisif. Avec l’hécatombe de blessés notamment au milieu de terrain, il aurait fait beaucoup de biens et aurait évité de mettre Juan Bernat ou Dani Alves au milieu, ou pire acheter le flop Leandro Paredes à 47 Millions d’Euros.

Des erreurs qui ont coûté une remontada et une saison catastrophique, qui au moins permettra de faire le grand ménage. Laisser Nasser , mais virer un Thomas Tuchel inexperimenté et Antero Henrique, habitué aux petits budgets, qui n’ont pas les épaules pour diriger un grand club. Il faut savoir que l’entraineur Allemand a gagné son premier championnat il ya … deux semaines … La prochaine fois que j’irai à Doha, je soufflerai à l’Emir le ticket Arsène Wenger / Léonardo…

Quoi que après Notre Dame, j’ai entendu dire que François Pinault donateur et accessoirement président de Rennes a verser 150 Millions d’euros pour reconstruire le PSG…

