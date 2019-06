PARTAGER La Tribune de Nas : Pour « Ivoire » plus clair…

Oui, ce match contre la Côte d’Ivoire va nous permettre d’y voir plus clair. En effet, que cela soit au niveau du jeu, qu’au niveau d’une éventuelle qualification. Car restons prudents, rien n’est encore joué.

Ce match est capital pour la suite de la compétition, une victoire nous permettrait d’entrevoir une qualification en 1/8 èmes de finale, un tout autre résultat nous ferait ressortir nos traditionnelles calculatrices.

Nous verrons plus clair par rapport au niveau de jeu des Lions de l’Atlas. Plusieurs éléments nous poussent à croire que ce match là sera meilleur.

Pourquoi ? Tout d’abord, l’horaire du match, il se jouera à 19h heure égyptienne (18h marocaine) au lieu de 16h30. La chaleur était insoutenable pour moi spectateur, donc j’imagine et comprends la « nonchalance » des joueurs, d’autant plus qu’il n y a pas eu la fameuse pause fraicheur, à la mi-temps.

Ensuite, les Marocains, qui n’ont pas pu s’entrainer sur le stade Al Salam, pour protéger la pelouse, l’ont dorénavant apprivoisé.

De plus, le groupe marocain, a un capital confiance avec ses 3 points, et abordera sereinement ce match face aux Eléphants.

Enfin Hervé Renard pourra récupérer 3 joueurs majeurs (Younes Belhanda, Karim Al Ahmadi, qui a annoncé sa retraite internationale et Noussair Mazraoui) qui reviennent tous de blessures.

Il ne pourra cependant pas compter sur Antonio l’entraineur de l’Inter de Milan, mais sur Khalid Boutaib, le chouchou du public égyptien, et joueur du Zamalek.

Quelle équipe Alignera Hervé Renard, et quelle équipe aurais-je si j’étais à sa place ?

La composition probable de Hervé Renard :

Bounou

Dirar Saiss Benatia Hakimi

Boussoufa Belhanda Al Ahmadi

Ziyach Ennesry Amrabat

Du classique… Moi j’aurai innové pour ne pas placer les cadres sur un fauteuil confortable, pour mettre en avant les joueurs en très bonne forme et enfin pour brouiller les pistes de notre adversaire…

La compo de Nas

Bounou

Mazraoui Saiss Benatia Baadi

Abdelhamid Boussoufa Ziyach

Boufal En-Nesyri El Idrissi

Pourquoi ? Je m’explique…

Défense :

En mettant Noussair Mazraoui en lieu et place de Nabil Dirar, tout d’abord nous remplaçons un joueur en méforme et nous titularisons le joueur de l’Ajax Amsterdam. Ce qui permettrait de profiter de son état de forme et surtout mettre en avant sa complicité avec notre meilleur joueur Hakim Ziyach.

Aligner Baadi à la place de Hakimi vous paraît osé, cela n’enlève en rien les qualités intrinsèques du joueur du Borussia de Dortmund, mais dans une compétition, il faut tenter des paris, d’autant plus que le jeu d’Achraf devient prévisible pour les adversaires, s’il ya bien un coup à tenter, c’est bien celui ci.

Milieux de terrain :

Mbarek Boussoufa me paraît indéboulonnable, mais mettre Yunis Abdelhamid juste devant la défense, permettra de profiter de son jeu de tête, de son excellente forme, et surtout d’avoir un vrai récupérateur.

Je ne le répèterai jamais assez, replacer Hakim Ziyach dans le cœur du jeu des Lions de l’Atlas, lui permettra d’avoir cette position libre juste derrière les attaquants.

Attaque :

En attaque, titulariser Soufiane Boufal à gauche et Oussama El Idrissi, sur les côtés nous permettra d’avoir de vrais ailiers de débordement, très bons dribbleurs qui peuvent apporter leur soutien à Youssef En-Nesyri souvent esseulé.

Je ne sais pas si Hervé lira cette chronique, mais ce qui est sûr ce que je l’enverrai à mon ami Mustapha Hajji. Nous sommes peut être 40 Millions de sélectionneurs aujourd’hui, mais ce qui est sûr, c’est que ce Vendredi nous serons une seule personne, derrière notre pays.

Dima Maghrib !

Nas

Votre spécial en direct du Caire