PARTAGER Tri des déchets : Mecomar présente ses dernières innovations au public du SIAM

Durant la 14ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient à Meknès, du 16 au 21 Avril 2019, Mecomar saisit cette opportunité d’échange, d’exposition et de connexion avec les acteurs majeurs du développement durable pour présenter ses nouveautés et services dédiés à l’environnement.

En collaboration avec l’ensemble des Associations et Coopérative de la Région de Rabat, Salé et Kénitra (AMDEL, AMCDD, COOPERATIVE LAAYAYDA, LES JARDINS EXOTIQUES), Mecomar, lors de cette édition, participe à l’atelier de sensibilisation de l’Economie Circulaire et :

expose au grand public son expérience dans l’initiation au tri des déchets ménagers à travers les points Ecolos mis en place au niveau de l’Arrondissement Salé Lamrissa, et prochainement sur l’ensemble de ses exploitations situés sur le territoire marocain ;

présente pour la 1ère fois au Maroc ses nouveaux tricycles mis au service de la collecte des Déchets Ménagers et Assimilés.

Ce rendez-vous est l’occasion de démontrer encore une fois l’engagement de Mecomar dans l’amélioration de sa qualité de prestations en terme de Gestion Déléguée des Déchets Ménagers, dit-on auprès de la société, en favorisant l’innovation tout en étant toujours au service de l’Environnement, et ce dans un souci de garantir un avenir meilleur pour les générations futures.

LNT