PARTAGER Transports urbains : La gauche casablancaise s’indigne contre l’écosystème ‘‘élus-privé’’

Selon la FGD, les élus de la capitale économique de 2019 fautent comme ceux de 2004, non seulement en confiant ce service à une société privée mais en plus dans des conditions qui prêtent à questionnements. Ces élus prouvent encore une fois aux citoyens que si les discours peuvent changer, l’incompétence règne toujours au sein du conseil de la ville.

Et de poursuivre que le société délégatrice privée, M’dina Bus, a bénéficié durant ces 15 dernières années de subventions et fonds publics de plus de 700 MDH, sans pour autant fournir le minimum requis en termes de qualité et de sécurité du transport public. « Avec la complicité des élus, ce délégataire n’a pas respecté le nombre de lignes à desservir (75 au lieu de 154), le nombre de bus mis en circulation (800 au lieu de 1350), l’ancienneté maximum des bus en circulation (plus de 20 ans au lieu de 8 ans), etc… Pire encore, les tarifs ont plus que doublé durant cette période sans aucune autorisation ni accord préalable alors que la société transporte chaque jour un million de passagers dans des conditions dégradées et d’insécurité totale », dit-on auprès de la FGD.

Malgré les défaillances innombrables et manifestes du gestionnaire privé (M’dina Bus), le comité de suivi censé superviser le transport public ne s’est réuni que deux fois en 15 ans ! Aucune renégociation du contrat n’a été effectuée, aucune évaluation de la qualité des services, aucun suivi des subventions n’a été réalisée… Le conseil de la ville a complètement failli dans sa mission d’autorité délégante, estime la FGD, en n’assurant pas ses obligations contractuelles et morales envers les citoyens qui ont connu ces dernières semaines des retards à répétition, une suppression intempestive des bus de plusieurs lignes, des incidents de tous genres pendant les trajets et, point culminant de cette catastrophe, un arrêt de service pendant des journées entières !

Aujourd’hui et avant même la fin prévue du contrat de M’dina Bus, le remplaçant ALSA a pris possession de la gestion du transport public dans des conditions d’urgence qui le placent en position de force de négociation pour imposer ses conditions à la ville. La FGD s’insurge contre cette situation et déplore la passivité coupable des parties prenantes responsables de la situation actuelle. Tourner la page aussi facilement est un crime de plus envers les casablancais. La FGD exige une reddition des comptes et une enquête indépendante et publique pour mettre les parties prenantes de cette catastrophe devant leurs responsabilités et punir les coupables. La FGD se positionne ainsi clairement pour un retour immédiat de la gestion du transport public urbain de la ville de Casablanca à une SDL publique où le bien-être des Casablancais et des hôtes de la ville prime sur toute autre considération…

H.Z