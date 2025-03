La compagnie maritime espagnole Baleària a vu le transport de passagers augmenter de 12 % sur ses trois liaisons avec le Royaume du Maroc, avec un million de passagers et plus de 276 000 véhicules transportés sur ces mêmes lignes. De même, la compagnie maritime a enregistré une augmentation de 7 % du transport de marchandises, avec plus de 2,2 millions de mètres linéaires de fret, soit l’équivalent de près de 150 000 camions.

Le président de Baleària, Adolfo Utor, a souligné que les liaisons avec le Royaume du Maroc représentent 18 % du total des clients qui voyagent avec la compagnie maritime : « Le pays sera renforcé par la future ligne Tanger Ville-Tarifa, avec laquelle nous mettrons en place le premier corridor vert entre l’Europe et l’Afrique ». M. Utor a également expliqué que le Maroc est de plus en plus important pour le transport de marchandises de Baleària, car « il représente 30 % du total et constitue un axe de développement majeur pour l’avenir ».

Baleària opère au Maroc depuis 2003, date à laquelle la compagnie maritime a commencé à relier Tanger à Algésiras. Plus tard, en 2017, le groupe a ouvert une ligne maritime dans la mer d’Alboran entre Nador et Almería. Au début de l’année 2023, Baleària a lancé un service quotidien entre Tanger Med et Motril. À noter que la compagnie maritime espagnole a remporté l’appel d’offres pour l’exploitation de la liaison entre Tanger Ville et Tarifa à partir de cette année. Pour cette route maritime, Baleària prévoit la création du premier corridor vert entre le Maroc et l’Espagne grâce à la construction des deux premiers fast ferries 100 % électriques et zéro émission, ainsi qu’à l’électrification des deux ports.

Au niveau mondial, Baleària a généré en 2024 un résultat brut d’exploitation (EBITDA) de 130 millions d’euros, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’exercice précédent, grâce à une hausse de 6 % du chiffre d’affaires, qui s’est élevé à 691 millions d’euros : ‘‘Ces chiffres montrent la solidité et la solvabilité de notre modèle d’entreprise’’, explique le président de Baleària, Adolfo Utor, qui a également mis en avant « la crédibilité et la confiance acquises par l’entreprise » comme signe d’identité. Le résultat de l’exercice s’est élevé à 25 millions d’euros (soit une baisse de 36 %), en raison de « l’augmentation des amortissements et des frais financiers découlant de la hausse de la dette, de l’évolution des taux d’intérêt et du coût élevé des réglementations environnementales ».

Aujourd’hui, Baleària exploite 28 lignes dans cinq pays, grâce à une vaste flotte d’environ 40 navires, dont la plupart sont détenus par l’entreprise. Par secteur d’activité, le transport de passagers représente 61 % du chiffre d’affaires et le transport de marchandises 35 % ; tandis que, en termes de chiffre d’affaires par zone géographique, les lignes maritimes exploitées en Espagne continuent de représenter 75 %.

Il convient enfin de souligner qu’en 2024, la compagnie maritime espagnole Baleària a atteint une moyenne annuelle de 2 200 employés, issus de plus de 60 nationalités, la nationalité marocaine étant la troisième la plus représentée, représentant 9 % du total.

H.Z

