ABL Aviation, entreprise internationale qui se spécialise dans la gestion d’actifs d’aéronefs, vient de livrer un Airbus A220-300 à la compagnie aérienne Air France. La transaction a été financée par le biais de la structure japonaise de crédit-bail JOL. Cette dernière livraison marque le 30ème A220 d’Air France, atteignant ainsi le point médian de l’objectif de la compagnie d’ajouter 60 Airbus A220 à sa flotte.

Il s’agit du 30ème A220 acquis par Air France sur les 60 Airbus A220 qui seront bientôt livrés à la compagnie, et ce dans le sillage du nouveau plan stratégique d’Air France en vue de moderniser sa flotte et de privilégier la durabilité.

Pour rappel, Air France avait reçu son premier A220 il y’a deux années de cela. Sur les 30 A220 livrés jusqu’à présent à Air France, ABL Aviation a assuré 5 livraisons, tandis qu’elle en opérera 6 autres à l’avenir pour le compte de la même compagnie aérienne. ABL Aviation consolide ainsi sa position en tant que partenaire de confiance dans le secteur de l’aviation. Cette livraison réussie témoigne plus que jamais de la volonté de l’entreprise de privilégier ses partenariats stratégiques, mais aussi d’optimiser ses opérations en garantissant des livraisons ponctuelles à des compagnies aériennes de premier plan. En choisissant l’Airbus A220, ABL Aviation et Air France s’engagent également en faveur de la durabilité, mais aussi en faveur d’un avenir de l’aviation où l’empreinte environnementale est réduite et l’efficacité énergétique est meilleure.

S’exprimant à propos de cette livraison, Ali Ben Lmadani, PDG d’ABL Aviation, a déclaré : « La livraison du cinquième A220 à Air France marque l’achèvement de la première moitié de notre contrat. Je suis optimiste quant au renforcement de notre partenariat avec le groupe Air France KLM, d’autant plus que six autres livraisons sont en cours ». Et d’ajouter : « Cette transaction témoigne plus que jamais de la qualité de notre engagement envers tous nos partenaires aériens et notamment envers notre client Air France. Nous veillons en permanence à leur proposer des solutions sur mesure et un financement d’aéronefs de nouvelle génération durables qui correspondent à leurs objectifs de croissance et qui contribuent positivement à préserver l’environnement. »

A l’occasion de la 30ème livraison d’A220 par Air France, l’efficacité de l’avion est clairement mise en avant. Les A220 permettent d’assurer des coûts par siège inférieurs de 10 % par rapport aux A318 et aux A319. Ils permettent en outre d’obtenir des réductions de 20 % en termes de consommation de carburant et d’émissions en dioxyde de carbone. L’empreinte sonore de l’A220 est également inférieure de 34 %. De telles caractéristiques correspondent parfaitement aux objectifs d’Air France qui consistent à réduire les émissions en CO2 par passager au kilomètre de 30 % à l’horizon 2030, et en comparaison avec 2019.

H.Z

