La stratégie nationale de la transition numérique à l’horizon 2030 vise à identifier les besoins prioritaires et les adapter aux enjeux de la numérisation et à ses exigences, en mettant l’accent sur les projets qui ont pour but d’accélérer et de renforcer l’inclusion et l’économie numériques, affirme le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Dans son bilan pour l’année 2022, le ministère indique que cet objectif peut être atteint en investissant dans les bases nécessaires à la promotion de la numérisation au Maroc à travers la formation et le développement des cadres, la réhabilitation de l’infrastructure numérique, le renforcement de l’arsenal juridique, et l’instauration de la bonne gouvernance.

Dans le cadre de cette stratégie, des rencontres consultatives ont été organisées en 2022 avec plusieurs partenaires et acteurs administratifs et institutionnels publics, ainsi qu’avec la Confédération générale des entreprises du Maroc, les représentants des grandes entreprises du secteur, les investisseurs, les coopératives, la société civile, les jeunes spécialistes du numérique, et les différents acteurs du domaine de la numérisation.

Le ministère a également organisé une série de rencontres régionales consultatives autour de la numérisation afin de garantir l’adhésion de la région à la dynamique d’accélération de l’inclusion numérique et l’amélioration des services numériques, à même de transformer le Royaume en un pôle numérique conformément à la vision royale éclairée afin de répondre aux attentes des citoyens dans les différentes régions du Maroc, d’écouter leurs avis, et de les impliquer dans l’élaboration de cette stratégie.

S’agissant de la simplification des procédures et formalités administratives, le ministère souligne avoir réalisé, au titre de 2022, de nombreux projets portant sur le volet législatif, le suivi de la gestion des décisions administratives à travers l’espace électronique du Portail National des Procédures et des Formalités Administratives « idarati.ma », la simplification des décisions administratives en cours d’examen au niveau des Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI) et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par la Commission nationale de simplification des procédures et formalités administratives lors de sa première réunion, en date du 16 octobre 2020.

Le ministère s’est également attelé, durant cette période, à la préparation de la tenue de la 3ème réunion de la Commission nationale de simplification des procédures et formalités administratives, l’élaboration d’une étude sur les registres des données administratives et l’évaluation de leur niveau de maturité, outre l’élaboration d’un projet de décret relatif à l’organisation de l’échange des données de l’administration concernée pour traiter les demandes de décisions administratives.

Concernant l’élaboration de la feuille de route de la transition numérique de l’administration, le ministère affirme travailler, en coordination avec les investisseurs dans les différentes administrations et institutions publiques, sur la mise en œuvre de ce chantier d’envergure, en plaçant l’usager, les citoyens et les entreprises au centre de ses préoccupations.

Le ministère veille à accompagner les administrations dans leurs projets numériques et de leur offrir appui et conseil dans l’application des dispositions de la loi n°55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, selon une démarche axée autour de l’usager, et basée sur l’échange des expertises dans le domaine numérique, dans le cadre du soutien et de l’accompagnement des projets de l’administration numérique.

LNT avec Map

