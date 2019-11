PARTAGER Transavia lance sa nouvelle liaison aérienne Paris-Ouarzazate

La compagnie aérienne française Transavia a lancé, jeudi dans l’après-midi, une nouvelle desserte aérienne directe entre l’aéroport Paris-Orly et Ouarzazate, à raison de deux vols par semaine, apprend-on auprès de la Représentation à Paris de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Avec l’ouverture de cette nouvelle liaison aérienne, Transavia, filiale spécialisée low-cost du groupe Air France-KLM, porte à 11 le nombre de ses dessertes vers le Maroc.

Le lancement de cette nouvelle desserte s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat signé début octobre dernier, à l’occasion du Salon international des professionnels du tourisme IFTM Top Resa à Paris, par le Directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, et la Présidente Directrice Générale de Transavia, Nathalie Stubler.

L’accord vise le développement et le renforcement des capacités de la compagnie aérienne au départ de la France sur les différentes destinations touristiques du Maroc, son premier portefeuille aux côtés du Portugal.

La nouvelle desserte aérienne intervient aussi dans le cadre de l’accord pour la saison Hiver 2019/2020 liant l’ONMT et Transavia. A cet égard, le transporteur a mis en place une offre de 295.000 sièges vers le Royaume au départ de la France grâce notamment à l’ouverture de nouvelles lignes à commencer par Paris Orly/Ouarzazate (2 vols/semaine) et Paris Orly/ Nador (1 vol/par semaine) et le renforcement en nombre des fréquences de lignes existantes.

La compagnie aérienne avait mis en place en 2018, 692.000 sièges vers le Maroc, en hausse de 36% par rapport à l’année précédente et a transporté 632.000 passagers vers le Royaume avec un taux de remplissage moyen de 91%.

LNT avec CdP