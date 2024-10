Le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech vient d’annoncer les résultats enregistrées par la région Marrakech-Safi durant les huit premiers mois de l’année 2024 : « Grâce à une dynamique positive et un travail collaboratif de l’ensemble des acteurs (Wilaya, Région Marrakech-Safi, Mairie de Marrakech, Commune Mechouar Kasbah, ONMT, ONDA, ARIH / ARAVMS, ARWMS, ARGATMS, ARTTM ) et dans les différents pôles touristiques de la région, comprenant notamment Marrakech, Essaouira et Al Haouz, les indicateurs de fréquentation touristique confirment la place de la région comme leader du tourisme national », dit-on auprès du CRT.

Selon ainsi les chiffres de janvier à août de l’année en cours, le nombre d’arrivées a atteint près de 2 500 000 visiteurs, soit une croissance significative de +6 % par rapport à la même période de 2023. Par rapport aux nuitées, les établissements touristiques classés ont enregistré 7 500 000 nuitées, soit une croissance de +8 % confirmant l’attractivité et la capacité de la région à accueillir un volume important de touristes sur une longue durée. Le taux d’occupation est de 70 %, soit +20 points de plus que la moyenne nationale, qui se situe à 50 %, la région surperforme largement et demeure un acteur central dans l’offre touristique du pays.

Pour le CRT, ces résultats exceptionnels font de la région Marrakech-Safi le moteur principal du secteur touristique au niveau national, représentant 41 % des performances touristiques globales du pays durant cette période en matière des nuitées touristiques, mais en termes des recettes touristique la contribution de Marrakech pourra atteindre la moitié.

Pour ce qui est des faits Marquants de l’année 2024, la croissance est à deux chiffres sur l’ensemble des marchés émetteurs, à l’exception du marché américain (-14%), et tourisme interne qui a connu une légère stagnation -4%. Le taux d’occupation est qualifié de record. Les hôtels-clubs ont atteint un taux d’occupation de 84 % sur la période de janvier à août, suivis des établissements 4 étoiles avec 74 % et des 5 étoiles avec 72 %. Pour ce qui est des préférences hôtelières, une majorité de visiteurs, soit 6 sur 10, ont préféré séjourner dans des établissements 4 et 5 étoiles, confirmant l’attractivité des offres haut de gamme de la région.

L’aéroport Marrakech Menara est devenu le 1er aéroport national devant celui de Casablanca, en enregistrant 5 945 007 passagers durant les 8 premiers mois.

Pour le CRT Marrakech-Safi, derrière ces performances, il y a aussi la dynamique des évènements culturels et autres initiés par des Marrakchis autour de thématiques liées au patrimoine, qui rappelle l’esprit Bahja de Marrakech : « Ces résultats viennent consolider la position de Marrakech-Safi comme une destination phare, mais plusieurs challenges reste à relever tel que le Palais des expositions et des Congrès, une meilleure maîtrise de la gestion des flux des visiteurs à l’aéroport grâce aux nouvelles technologies et en proposant à la médina de nouveaux itinéraires pour des expériences insolites hors sentiers battus ».

