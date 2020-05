PARTAGER Tourisme : Le secteur au-devant de profonds changements post-covid

Via vidéo-conférence, une soixantaine de professionnels du tourisme de la région de Marrakech-Safi se sont réunis, notamment les présidents de l’AIH, l’ARAVM, l’AMHMS, l’Association des guides, les Présidents des CPTs Essaouira, Safi, Rhamna et Al Haouz, ainsi que les institutionnels des secteurs d’activités liés au tourisme CRI, ONDA, universités, artisanat, agriculture etc…

Le président du CRT, Hamid Bentahar, ne cesse de rappeler l’importance de la mobilisation pour se préparer à la période post-Covid 19 : « Les professionnels vont être confrontés à une nouvelle ère, avec de nouvelles règles : l’hospitalité sans contact se pointe à l’horizon pour y rester », a-t-il dit, notant que l’ère post Covid-19 aura une économie façonnée par de nouvelles habitudes et réglementations basées sur une interaction réduite en contact étroit et des restrictions de déplacement et d’hygiène plus strictes.

Les débats, qui ont duré plus de deux heures, ont porté sur les mesures à prévoir pour une reprise dans le respect total de l’hygiène sanitaire. En attendant, un comité de veille à été mis en place, une task force régionale pour sécuriser, relancer et réinventer. « Conscients du fait que la reprise de l’activité économique est intimement liée au respect des mesures sanitaires, les professionnels se sont mobilisés pour prendre les précautions drastiques par rapport à l’hygiène sanitaire et la distanciation sociale », dit-on auprès des professionnels du tourisme de la principale région touristique marocaine, pour qui l’activité touristique reprendra progressivement : « Cette reprise va commencer par le tourisme interne, alors que l’international dépendra de la reprise des vols et de la levée des mesures de fermeture des frontières imposées par chaque pays ».

Ainsi, le CRT de Marrakech-Safi propose, pour le tourisme interne, la mise en place du plan d’un budget promotionnel pour stimuler la demande locale, ainsi que d’une plateforme collaborative de distribution à destination du tourisme local. RAM est invitée ici à mettre en place des lignes intérieures cet été et éviter l’engorgement des destinations classiques. Le CRT recommande aussi de revoir le calendrier des vacances scolaires pour étaler la saison, la mise en place de crédits vacances et de chèques vacances défiscalisées.

Pour ce qui est du marché international, les professionnels du tourisme de Marrakech-Safi, recommandent la mise en place d’un budget additionnel de promotion pour stimuler la demande internationale, un budget co-marketing pour lancer des négociations auprès des compagnies aériennes pour reconnecter la destination, la mise en place de processus sur toute la chaine de valeur pour rassurer sur les conditions sanitaires pour les touristes et l’accélération du Plan digital pour la promotion de la destination Marrakech-Safi.

Et par rapport à l’offre-produit, on propose la mise en place d’un fond de soutien spécifique pour accompagner le secteur durant les 2/3 prochaines années permettant notamment le déploiement d’un plan d’investissement dans le tourisme rural, le tourisme durable, les activités d’animation et de loisir.

On propose également d’accélérer les projets structurants de la Région (palais des Expositions, Méga parc de loisirs, station Oukaimeden…), la mise en place de la plateforme E-learning pour accompagner des entreprises pour la montée en compétence des Ressources Humaines.

Le CRT Marrakech-Safi appelle les professionnels de la région à se réinventer de nouvelles pistes de développement avec les différents intervenants du secteur en vue de la relance du tourisme qui ne sera certainement pas facile. Une affaire de longue de haleine qui nécessitera du temps, mais aussi et surtout une occasion à même de repartir sur des bases solides pour un secteur touristique responsable, durable et… solidaire.

Hassan Zaatit