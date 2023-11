Le Ministère du Tourisme a récemment annoncé des résultats touristiques très positifs pour la période se terminant en octobre 2023, soulignant une croissance spectaculaire de 39% par rapport à la même période l’année précédente.

Selon le communiqué officiel, le pays a accueilli 12,3 millions de visiteurs à fin octobre, témoignant de la résilience exceptionnelle de l’industrie touristique marocaine malgré les diverses crises auxquelles elle a été confrontée. Ces chiffres reflètent une tendance positive amorcée en septembre, qui a déjà été qualifié de mois record. Le mois d’octobre maintient cette dynamique positive avec l’arrivée de 1,2 million de touristes, enregistrant une augmentation significative de 3% par rapport à octobre 2022.

Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, a exprimé sa satisfaction face à ces résultats : « Nous venons de franchir la barre des 12 millions de visiteurs en 2023, et ce malgré les défis rencontrés après le séisme de Al Haouz. Ces réalisations nous confortent dans les efforts déployés par notre pays en termes de promotion et diversification des marchés émetteurs. Nous sommes sur la bonne voie pour une année record à 14 millions de touristes. Félicitations à l’ensemble de l’industrie, et gardons le cap pour les deux prochains mois.»

Ces résultats témoignent non seulement de la popularité continue du Maroc en tant que destination touristique, mais également de la capacité du pays à rebondir après des événements imprévus, se félicite le ministère. Et d’ajouter que les efforts déployés en matière de promotion et de diversification des marchés semblent porter leurs fruits, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que joueur majeur sur la scène touristique mondiale. Les mois à venir seront suivis de près alors que le pays vise une année record avec une projection de 14 millions de touristes.

LNT

