Le Maroc bat un nouveau record touristique en 2024 avec l’arrivée de 17,4 millions de visiteurs, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. « La destination Maroc frappe fort en 2024. Avec 17,4 millions de touristes à fin décembre, le Maroc atteint de manière anticipée l’objectif ambitieux de sa feuille de route, initialement prévu pour 2026 », indique le ministère dans un communiqué. Ces chiffres représentent une progression de 20% par rapport à 2023, soit près de 3 millions de touristes supplémentaires, fait savoir la même source. En outre, cette dynamique positive se reflète tant au niveau des Touristes Étrangers (TES) qui atteignent 8,8 millions de visiteurs (+23%), que des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) qui représentent 8,6 millions d’arrivées (+17%).

La répartition équilibrée entre TES (51%) et MRE (49%) démontre l’attrait constant de la destination pour ces deux segments.

Dans ce sillage, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que « ce record de 17,4 millions témoigne des avancées considérables que connaît notre pays sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ». Et de poursuivre : « Cette performance exceptionnelle est le résultat d’investissements ciblés de notre gouvernement dans ce secteur vital pour l’économie de notre pays, ainsi que de la mobilisation constante des professionnels du secteur. Bravo à tous les acteurs publics et privés qui ont permis au tourisme marocain de briller ».

Ces résultats, dépassant de 35% les chiffres de 2019, attestent de la pertinence de la feuille de route du tourisme et confirment le positionnement du Maroc comme destination touristique incontournable et première destination en Afrique, conclut le communiqué.

LNT avec Map

