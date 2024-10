La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, que son département œuvre en faveur de la simplification des procédures administratives afin de promouvoir le climat des affaires et stimuler l’investissement dans le secteur touristique.

En réponse à une question orale sur la simplification des procédures administratives dans le secteur touristique, posée par le groupe CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc), Mme Ammor a assuré que le ministère s’appuie sur deux principaux leviers qui consistent à rapprocher les services des professionnels du tourisme et à digitaliser les procédures administratives.

Dans ce sens, la ministre a expliqué que le premier levier vise à permettre aux professionnels d’effectuer toutes les démarches au niveau local, indiquant que les délégations régionales du tourisme sont chargées de délivrer les autorisations d’exercice des métiers touristiques et de traiter les demandes relatives aux agences de voyages, aux guides touristiques, aux établissements touristiques et aux résidences immobilières de promotion touristique. Pour activer ces missions, a-t-elle poursuivi, le ministère a procédé à une révision des textes législatifs et réglementaires, notamment à travers la publication, au Bulletin officiel en 2022, du décret relatif à la réglementation de la profession de guide de tourisme, en plus de la prise de deux décisions pour déléguer, aux responsables locaux, les attributions liées aux résidences immobilières de promotion touristique.

En ce qui concerne le second levier, Mme Ammor a fait savoir que son département a mis en place plusieurs plateformes digitales qui contribuent à rapprocher les services des professionnels, dont la plateforme « Wakilasfar » (Agent de voyages, NDLR) permettant aux investisseurs de déposer leurs demandes d’obtention de la licence d’agent de voyages, ainsi que de mettre à jour les informations sur leurs sièges sociaux. Les établissements touristiques profitent, quant à eux, de la plateforme digitale des centres régionaux d’investissement (CRI), a-t-elle ajouté.

En outre, le ministère a développé une plateforme digitale proposant des formations gratuites aux établissements d’hébergement touristique, aux agences de voyages et aux guides touristiques, d’après Mme Ammor qui a précisé que cette initiative a pour objectif d’améliorer la compétitivité du secteur et de renforcer les compétences des professionnels en utilisant des techniques modernes comme l’apprentissage en ligne.

LNT avec Map

