Le secteur du tourisme a contribué à la création de 25.000 nouveaux emplois en 2023, soit une hausse de 25%, par rapport à l’objectif fixé dans la feuille de route, a indiqué, lundi, le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de la séance mensuelle consacrée aux questions de politique générale sur les « grandes orientations de la politique touristique », M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a toujours été convaincu que le succès de tout secteur économique ne dépend pas uniquement des infrastructures ou des plans stratégiques, mais reste tributaire avant tout et surtout de l’investissement dans l’élément humain, qui demeure la locomotive du véritable développement surtout dans un secteur vital comme le tourisme.

C’est pourquoi, a-t-il enchaîné, « nous avons fait du développement des ressources humaines un axe clé de la feuille de route stratégique du tourisme, dans le but de créer une nouvelle génération de professionnels capables de porter le secteur vers de nouveaux horizons ».

Dans ce contexte, il a évoqué le lancement en juillet 2024 d’un programme ambitieux basé sur la certification des expériences acquises des travailleurs du secteur du tourisme, avec comme objectif plus de 7.500 bénéficiaires d’ici 2026, ce qui contribuera à renforcer le professionnalisme et à améliorer la qualité des services touristiques.

M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a accordé une attention particulière à la formation, conscient de son rôle de levier fondamental pour le développement des compétences, faisant état du lancement de programmes innovants tels que le programme « Horizons d’excellence » qui vise à réhabiliter 12 institutions de formations professionnelles hôtelières selon les standards internationaux, dans le cadre d’un partenariat modèle entre les secteurs public et privé.

Il a également évoqué le lancement d’un programme dédié à la qualification des cadres, visant la formation de 9.000 techniciens spécialisés hautement qualifiés, et le programme de formation continue pour l’excellence, qui offrira des opportunités de formation à plus de 8.000 bénéficiaires.

M. Akhannouch a relevé aussi que le gouvernement accorde un intérêt particulier à l’incitation à l’investissement dans le secteur touristique et ce, à travers le lancement du programme « GO SIYAHA » pour renforcer la dynamique du secteur et améliorer la compétitivité des entreprises touristiques, notant qu’un budget de l’ordre de 720 millions de dirhams a été alloué à ce programme qui cible 1700 entreprises entre 2023 et 2026.

Toujours en rapport avec l’investissement, le chef du gouvernement a souligné que l’exécutif s’emploie par le biais de la Commission nationale des investissements à soutenir les projets touristiques, mettant l’accent sur l’engouement que connait le secteur touristique auprès des investisseurs à l’instar des conglomérats touristiques internationaux ayant choisi la station d’Essaouirra Mogador pour consolider leurs investissements avec une valeur de 2,3 milliards de dirhams, outre les autres projets dans les différentes régions du Royaume.

Et M. Akhannouch de souligner que le choix des différents labels internationaux d’investir dans le secteur touristique marocain n’est pas fortuit, mais il s’agit d’un choix judicieux vu les énormes potentiels dont regorge le Royaume notamment la stabilité, la sécurité, les infrastructures modernes, la nouvelle charte de l’investissement et le Fonds Mohammed VI pour l’investissement conçu pour redynamiser l’économie marocaine à travers l’attraction des capitaux privés et le soutien des secteurs stratégiques comme le tourisme.

Le chef du gouvernement s’est arrêté aussi sur le lancement de divers programmes visant à drainer des investissements dans le secteur du tourisme avec une banque de projets touristiques comprenant plus de 200 classifications réparties sur les potentialités de chaque région du Royaume, ce qui est de nature à permettre aux investisseurs de saisir les opportunités offertes et de concrétiser de manière efficiente leurs projets.

L’intérêt porté par le gouvernement au secteur touristique a eu un impact positif sur la consécration de la confiance chez les investisseurs dans les opportunités offertes pour développer le tourisme national, ce qui a permis au secteur d’attirer des investissements de plus de 8 milliards de dirhams en 2024 destinés particulièrement à augmenter les capacités d’accueil et à améliorer les services touristiques, s’est félicité M. Akhannouch.

LNT avec Map

