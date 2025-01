TotalEnergies Renewables Distributed Generation, acteur majeur des solutions B2B solaires, a installé des systèmes photovoltaïques sur cinq sites de Safran au Maroc, permettant de générer 2400 MWh d’énergie renouvelable par an.

Safran, leader mondial dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’espace, confirme ainsi son engagement à réduire son empreinte environnementale et à améliorer son efficacité opérationnelle. La solarisation des sites Matis Aerospace (Joint-Venture entre Safran Electrical & Power et Boeing), Safran Aircraft Engines Services Maroc, Safran Electronics & Defense, Safran Engineering Services Maroc et Safran Aerosystems Maroc fait partie de la stratégie du groupe visant à adopter des énergies renouvelables et à limiter son empreinte carbone.

Le projet solaire, mis en œuvre par TotalEnergies Renewables Distributed Generation, soutient les efforts de Safran en matière de réduction des coûts énergétiques et d’amélioration de la performance environnementale. Un total de 2600 panneaux solaires ont été installés, couvrant 30% de la consommation électrique annuelle des sites et permettant d’économiser environ 1700 tonnes de CO₂ par an. TotalEnergies a assuré la conception, l’installation et la mise en service du système, garantissant fiabilité et efficacité énergétique à long terme.

« Ce projet avec Safran illustre notre engagement à fournir des solutions énergétiques fiables et durables aux entreprises au Maroc. Il s’agit pour nous de continuer à accompagner nos clients en leur proposant des solutions solaires », a déclaré Hamady SY, Directeur Général de TotalEnergies Renewables Distributed Generation Middle East & Africa.

« Nous sommes fiers de collabo rer avec TotalEnergies sur ce projet de panneaux photovoltaïques désormais pleinement opérationnel. Cette initiative renforce notre engagement à améliorer l’efficacité énergétique de nos sites au Maroc, conformément à notre stratégie globale visant à réduire notre empreinte carbone», a ajouté Nathalie Stubler, Directrice Groupe Développement durable de Safran.

