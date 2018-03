PARTAGER Torero, la nouvelle adresse de la ‘‘cocina espanola’’ à Casablanca

Situé en plein centre-ville au rez-de-chaussée de l’iconique Kenzi Basma Hotel, Torero est un nouveau restaurant offrant un cadre hispanique tous les jours de midi à minuit. Au menu : une carte riche et variée de plats espagnoles allant du Pulpo a la Gallega à la Paella en passant par les Gambas Al Ajillo, et des tapas savoureux qui font voyager en Espagne le temps d’un repas. Cet espace a été également conçu pour regarder des matchs de foot entre amis et déguster une cuisine espagnole très variée. Le tout agrémenté d’un live band latino et d’un DJ …

HZ