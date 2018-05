par Omar Amrani |







PARTAGER [Top] Les 15 plus grands innovateurs de tous les temps : Henri Ford (12ème)

Message à l’adresse de nos lecteurs :

« Bienvenue dans la nouvelle rubrique [Top] de Chroniques du Futur !

Par définition, un « classement top » qui est personnel est subjectif ! Il reflète avant tout le point de vue de son auteur. Celui-ci est donc discutable et peut être évidemment remis en question !

Les éléments constitutifs de ces classements méritant d’être mis en valeur, vos commentaires et suggestions sur les réseaux sociaux peuvent grandement contribuer à débattre justement sur la pertinence de leur contenu !

A bon entendeur ;) »

Nous ouvrons cette nouvelle rubrique avec le « Top 15 des plus grands Innovateurs de tous les temps ! »

Pour établir ce classement, une pondération a été effectuée selon 4 critères :

Impact : quel impact a eu cet innovateur sur le monde ? Quantité : combien d’innovations a-il à son actif ? Pérennité : combien de temps ses innovations ont-elles perduré ? Altruisme/Ethique : voulait-il gagner le plus d’argent possible ou aider le maximum de personnes avec ses innovations? à quel point a-il respecté les règles d’éthique et de morale pour diffuser ses innovations ?

Bonne lecture ! ;)

13. Henri Ford : Innover pour faire baisser les coûts !

Époque : (Fin 19ème- Début 20ème)

Profession : Industriel

Principales innovations : Ford T, Ford Trimotor, Fordisme (méthode de production industrielle), Welfra capitalism (système de management), système de franchise, etc.

Principales Qualités : Visionnaire – Curieux – Passionné

Principales distinctions et prix: Jubilé d’or de l’industrie automobile – Ford T nommée « voiture la plus innovante du 20ème siècle ! »

Citations ou phrase célèbres :

« Je construirai une voiture automobile pour le plus grand nombre. »

« Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils m’auraient dit des chevaux plus rapides ! »

« Vous pouvez tout réaliser si vous êtes enthousiaste ! »

Qui était Henri Ford ?

Entrepreneur, visionnaire, économiste, et innovateur, Henry Ford est surtout connu pour avoir inventé un nouveau système de production industrielle révolutionnaire, le fordisme, avec lequel il bâtit l’une des plus grandes entreprises de construction automobile au monde (Ford) faisant de lui l‘un des hommes les plus riches et les plus connus de son temps !

1. Impact

En plus d’être considéré comme le père de l’industrie automobile, Henri Ford est aussi connu pour avoir été l’inventeur du « welfare capitalisme », un système de management qui a pour principe un paternalisme bienveillant des employés en vue de faire baisser les coûts !

Son idée était de trouver le juste équilibre entre le bien-être des employés et la rentabilité de l’entreprise !

Pour y arriver, Henri Ford, s’inspirera fortement du taylorisme pour inventer sa fameuse méthode industrielle, que l’on appellera plus tard le fordisme, qui allie à la fois un mode de production en série fondé sur le principe de ligne d’assemblage et un modèle économique basé sur de plus hauts salaires qui révolutionnera à jamais l’industrie automobile !

Grâce à cette méthode, la Ford T est lancée en 1908 et connaîtra un incroyable succès.

Après la Première Guerre Mondiale, près d’un ménage américain sur deux (parmi ceux ayant une voiture) possède une Ford T !

A noter que la participation de Ford dans l’aviation, qui est moins connue du grand public, jouera également un rôle important dans la victoire des Alliés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale !

IMPACT SCORE : 5/5

2. Quantité

La stratégie d’Henri Ford (réduction continue des coûts pour favoriser la consommation) aboutira à de très nombreuses innovations techniques (Ford T, Ford A), managériales (welfare capitalism) mais également commerciales :

1. Système de franchises

Ford est l’ inventeur du système de franchises qui lui permit d‘installer une concession Ford dans toutes les villes en Amérique du Nord mais aussi dans les plus grandes villes des six continents !

Ce système de franchise fera de lui l’une des personnes les plus riches et connues du monde !

2. Ford Trimotor

Ford est aussi à l’origine du Ford Trimotor, qui constituera, en 1926, un progrès technologique majeur qui lui permettra de devenir le premier fabricant d’avions commerciaux au monde !

QUANTITE SCORE : 4,25/5

3. Pérennité

Le fordisme continue aujourd’hui d’être utilisé par de très nombreuses entreprises, partout dans le monde sous une forme un peu plus évolué, le néo-fordisme, plus adapté à la diversification des productions et à une plus forte concurrence sur les marchés !

Henri Ford laisse aussi derrière lui de très nombreux enseignements pour les entrepreneurs innovants qui veulent réussir à imposer leurs visions.

Henri Ford était ce que l’on appelle un « Self-maid Man » !

Fils de fermier, il a refusé de travailler dans l’exploitation familiale comme le voulait son père et a quitté l’école à 15 ans pour suivre sa passion pour la mécanique !

Celle-ci le fera connaître Thomas Edison en personne pour qui il travaillera à la Edison Illuminating Company en tant qu’ingénieur et qui le conseillera de poursuivre ses expérimentations dans le domaine de l’automobile avec toutes les conséquences que cela aura par la suite…

PERRENITE SCORE : 4/5

4. Altruisme / Ethique

Si la philosophie de vie de Ford peut sembler humaniste à certains, elle fut en vérité très capitaliste !

En effet, Ford n’a développé cette conviction que pour l’intérêt de son entreprise !

En tant que patron d’une industrie, il devait résoudre le problème épineux d’une main d’oeuvre soumise à un important turnover et un absentéisme excessif en raison de la pénibilité et la monotonie des tâches !

L’amélioration de leur conditions de travail et l’augmentation des salaires était donc une solution qui allait à la fois permettre de maintenir et fidéliser ses employés mais aussi d’améliorer leur pouvoir d’achat et donc vendre plus de ses voitures !

Henri Ford était aussi un personnage très controversé en raison de son double jeu lors de la seconde guerre mondiale.

Il n’avait, en effet, pas hésité à vendre aussi bien des véhicules à la Wehrmacht (via sa sa filiale allemande) qu’à l’armée américaine !

ALTRUISME/ ETHICS SCORE : 2,75/5

Après pondération, le score global de Henri Ford, selon le baromètre de l’innovation de Chroniques du Futur, est de :

Henri Ford fut l’un des hommes les plus riches de tous les temps. Sa vision unique de l’entreprise (welfare capitalism) et de l’économie libérale en général (il voyait dans la consommation la clé de la paix.) lui a permis de révolutionner de très nombreuses pratiques traditionnelles.

Son important engagement à réduire les coûts aboutit à de nombreuses innovations techniques mais également commerciales.

Élu Homme d’affaires du siècle en 1999 par le magazine Fortune, il est, aujourd’hui encore, un emblème de l’industrie automobile.

Malgré les critiques relatives à ses positions controversées pendant les 2 guerres, il demeure l’une des plus grandes figures du monde des affaires qui continue de forcer l’admiration.

Parti de rien, son ascension et sa réussite entrepreneuriale fulgurante est encore aujourd’hui étudiée dans de très nombreuses écoles et prestigieuses universités de par le monde…

→Suite du classement : le 12ème plus grand innovateur de tous les temps

à propos de l’auteur :

Omar Amrani est un entrepreneur passionné d’innovation et d’éducation à fort impact.

Il est coach, formateur et consultant en innovation pour plusieurs structures publiques et privées au Maroc et en Afrique.



Il est aussi intervenant dans l’enseignement supérieur dans différentes écoles et universités à travers ses cours et séminaires “Culture de l’Innovation” et « Culture Scientifique ».

Vous pouvez suivre ses articles sur la page Facebook de son blog Chroniques du futur