PARTAGER TIBU Maroc et la MDJS amènent le basketball dans les douars

Depuis sa création en 2010, TIBU Maroc n’a pas cessé de contribuer à éduquer les jeunes et favoriser leur autonomisation, leur inclusion sociale et leur développement humain à travers le basketball. Pour l’ONG, promouvoir et populariser la balle orange auprès des jeunes des zones rurales est donc un élément particulièrement stratégique de son plan d’actions 2018-2021, et s’inscrit dans un réel projet de société.

TIBU Maroc et la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) ont ainsi convenu de poursuivre leur riche coopération en pérennisant leur accord afin de continuer à promouvoir le Basketball et ses valeurs à travers le Royaume et particulièrement auprès des populations les plus vulnérables via des projets sportifs et éducatifs à fort impact social tels que l’autonomisation des filles à travers le basketball, l’intégration des jeunes à mobilité réduite via le HandiBasket et la vulgarisation de la pratique du basketball au sein des zones rurales à travers le programme « Basket F’Douar ».

En atteste la deuxième édition de la caravane rurale annuelle de TIBU Maroc « Basket F’Douar by MDJS» qui ira cette année à la rencontre de 15000 participants résidents des communes rurales de la région Fès-Meknès.

« Nous sommes fiers d’accompagner cette 2ème Edition de la caravane rurale Basket F’Douar et permettre ainsi à 15 000 jeunes de bénéficier de ce programme. La MDJS est attachée aux valeurs d’inclusion, de solidarité et de leadership, ce qui explique notre engagement aux côtés de TIBU depuis plus de six années. Nous sommes convaincus que le sport est un véritable levier de développement, de cohésion et d’inclusion sociale » déclare, Madame Rhita LAHLOU, directrice communication de la MDJS.

Ainsi, du 12 au 17 novembre 2018, une dizaine de douars de cette région seront visités par la caravane Basket F’Douar, une occasion idoine pour les bénéficiaires de s’initier aux fondamentaux (tirs, passes, dribbles) de la balle orange, de participer à des ateliers de leadership et de renforcement des capacités, ainsi que des focus groupes avec leurs parents.

« Avec notre partenaire historique, la Marocaine des Jeux et des Sports, nous avons la certitude que la promotion, le développement et la vulgarisation du basketball dans les douars, couplés à des actions éducatives, culturelles et sociales, contribue au développement physique et personnel de cette jeunesse défavorisée sur le plan social», rappelle Mohamed Amine Zariat, président de l’association TIBU Maroc.

LNT avec Cdp