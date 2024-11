Le 11 novembre 2024, à l’occasion de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME), Tibu Africa et Fromageries Bel Maroc ont réaffirmé leur engagement en faveur des jeunes en situation de NEET (ni scolarisés, ni employés, ni en formation) lors d’un événement à l’incubateur d’innovation sociale d’Errahma, Casablanca. Ce partenariat vise à offrir une seconde chance aux jeunes de la province de Nouaceur à travers un programme d’inclusion socioéconomique par le sport.

Soutenu par la marque La Vache qui rit de Fromageries Bel Maroc, ce programme de formation complet se distingue par son approche unique. Il combine des cours techniques en sport, des formations en langues et des ateliers d’insertion professionnelle, incluant des conseils pratiques comme la rédaction de CV et la préparation aux entretiens d’embauche. En ajoutant des ateliers de développement personnel et de nutrition, le programme aide les jeunes à acquérir des compétences essentielles pour s’intégrer dans le monde du travail et développer leur potentiel.

Mohamed Amine Zariat, Président de Tibu Africa, souligne l’importance de cet engagement : « Ce partenariat nous permet d’offrir à ces jeunes une véritable seconde chance dans un environnement stimulant. Avec le soutien de Fromageries Bel Maroc, ces jeunes reçoivent des outils et un accompagnement qui leur permettent de construire un avenir prometteur. » Les jeunes bénéficient d’un suivi personnalisé et d’infrastructures modernes, comprenant un terrain de basketball, un espace de nutrition sportive, un studio de montage et des salles de formation.

L’événement a réuni divers acteurs, notamment les autorités locales, la direction de l’éducation de la province, l’ANAPEC, ainsi que des représentants de Tibu Africa et Fromageries Bel Maroc. Ludovic Flateau, Directeur Général de Fromageries Bel Maroc, a affirmé : « Nous sommes ravis de joindre nos efforts à ceux de Tibu Africa. À travers cette initiative, nous concrétisons un des objectifs de notre Groupe, visant à réduire les inégalités. »

En effet, le groupe Bel, avec son statut d’entreprise à mission, renforce son engagement envers une croissance durable où rentabilité et responsabilité se conjuguent pour un impact social positif. En plus du soutien financier et matériel, Fromageries Bel Maroc a offert 150 000 portions de La Vache qui rit aux familles des jeunes participants, consolidant son engagement pour une alimentation saine.

Ce partenariat prolonge la collaboration déjà fructueuse entre Tibu Africa et Fromageries Bel Maroc dans les écoles de deuxième chance de Casablanca.

LNT

