Le Festival International du Film de Marrakech a annoncé que Thomas Vinterberg, réalisateur danois oscarisé, sera le président du jury de sa 21e édition. L’événement se déroulera du 29 novembre au 7 décembre 2024, avec 14 premiers et seconds longs métrages internationaux en compétition pour l’Étoile d’or, un prix qui met en lumière de nouveaux talents venus du monde entier.

Vinterberg s’est fait connaître sur la scène internationale avec Festen en 1998, film qui lui a valu le prix du jury au Festival de Cannes à seulement 28 ans. Depuis, il est reconnu comme l’un des cinéastes européens les plus influents, grâce à une œuvre marquée par l’exploration des aspects plus sombres de la condition humaine. En 2020, il a remporté l’Oscar du meilleur film international pour Drunk, confirmant ainsi son rôle important dans le paysage cinématographique mondial.

À propos de sa nomination en tant que président du jury, Thomas Vinterberg a déclaré : « Présider le jury du Festival International du Film de Marrakech est un immense privilège et un honneur. Dans un monde en constante mutation, de plus en plus divisé, des festivals tels que celui de Marrakech ouvrent une fenêtre précieuse sur une grande variété de cultures. Les films parviennent à décrire l’inexplicable, à nous faire comprendre l’inacceptable. Et en ce moment, il y a tant de choses que nous avons besoin de comprendre. »

