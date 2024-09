AXA Services Maroc (ASM) a annoncé la nomination de Thierry Goument en tant que Directeur Général, effectif à partir du 1er septembre 2024. Goument, fort de plus de 25 ans d’expérience au sein du groupe AXA, a occupé divers postes clés en France, notamment comme Directeur Général du Réseau AXA Épargne et Protection jusqu’à août 2024.

« Je suis ravi et très fier de rejoindre aujourd’hui les équipes d’AXA Services Maroc et de succéder à Éric Berger. Grâce à l’engagement et l’implication des collaborateurs, AXA Services Maroc est devenue une entité incontournable pour le groupe AXA France. Nous avons de grands projets pour l’avenir et notre objectif est de continuer à innover et à exceller dans tous les aspects de notre activité, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales » a déclaré Thierry Goument.

Anciennement Inspecteur Commercial et Directeur des Ventes dans plusieurs réseaux AXA, Goument est reconnu pour sa capacité à piloter des projets de transformation ambitieux et son expertise en leadership, précise ASM dans son communiqué. Sa nomination est vue comme un tournant stratégique pour ASM, qui bénéficiera de son expérience pour renforcer sa position dans le secteur, affirme la même source.

