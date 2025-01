Pour son troisième anniversaire, le Théâtre Riad Sultan à Tanger présente une nouvelle identité visuelle qui allie modernité et tradition, tout en réaffirmant son rôle de lieu culturel accessible à tous. Fidèle à ses valeurs de créativité, d’inclusion et de partage, le théâtre propose une programmation variée pour le mois de février 2025, incluant des spectacles de théâtre, de musique, de cinéma et de danse, ainsi que des initiatives pédagogiques pour l’apprentissage des métiers artistiques et culturels, selon un communiqué de la direction.

Les événements commenceront le samedi 1er février avec une rencontre organisée par l’Académie Ali Zaoua, destinée à former des professionnels dans les métiers de l’administration et de la gestion de projets culturels. Le 8 février, le public pourra découvrir la pièce « Le Mur, la lumière elle-même est plus sombre », mise en scène par Yassine Ahajjam, un drame poignant sur deux destins séparés par un mur, explorant la solitude et la désillusion.

Le cinéma sera à l’honneur le 13 février avec la projection de « L’Automne des pommes » de Mohamed Mouftakir, un film captivant sur le parcours d’un jeune garçon cherchant à découvrir l’histoire de sa mère, entre réalité et fiction. Le 15 février, le Fran Molina World Champs Trio & Zougaa présentera un concert mêlant jazz, flamenco et musiques du monde.

Le 17 février, le théâtre accueillera la pièce « Petits Secrets » de Rachid Kasimi, un huis clos familial mettant en scène deux couples confrontés aux tensions de la vie quotidienne. La littérature sera mise en avant le 22 février avec une conférence sur « La poétique de la narration dans les œuvres d’Ahmed Bouzfour », suivie d’une lecture théâtralisée qui plongera le public dans l’univers de l’écrivain.

Le mois se clôturera le 28 février avec le spectacle de danse contemporaine UP°, présenté par le Centre chorégraphique national « Le Phare du Havre » et dirigé par Fouad Boussouf. Ce spectacle mêle danse, musique et souvenirs d’enfance, avec une performance particulière entre le violoniste Gabriel Majou et le danseur Paul Molina, transformant un ballon de football en un symbole poétique et nostalgique.

Parallèlement, le Théâtre Riad Sultan continuera ses ateliers de théâtre, danse contemporaine et cirque, ouverts aux enfants, adolescents et adultes, dans un environnement propice à l’apprentissage et à l’épanouissement artistique.

