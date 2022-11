Le Groupe TGCC, acteur de référence du secteur des BTP et de la construction, poursuit son développement à l’international avec la création de deux nouvelles filiales détenues à 100%, annonce la société.

Il s’agit de « TGCC Guinée », en Guinée, où le Groupe a gagné son premier appel d’offres dans le pays, indique un communiqué du groupe, publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), notant que cette filiale a pour ambition d’évoluer en tant qu’entreprise de construction locale de référence.

La deuxième filiale » TGCC Développement » est une entité basée en France dont la vocation est de porter l’activité de développement de projets à l’international, fait savoir la même source.

Fondé en 1991 par Mohammed Bouzoubaa, ingénieur Ponts et Chaussées Paris, le groupe TGCC est devenu en trois décennies un acteur de référence du secteur des BTP et de la construction.

Il dispose d’un très grand parc d’engins et de machines de construction (plus de 1.600 machines) et affiche à son actif plus de 1.000 projets et ouvrages d’envergure réalisés au Maroc et en Afrique subsaharienne.

Le groupe compte aujourd’hui près de 8.000 collaborateurs au Maroc et en Afrique. Le groupe se déploie en Afrique au travers de filiales dédiées par zone d’implantation.

