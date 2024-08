La ville de Tétouan célèbre la création artistique féminine lors de la 12ème édition du Festival Voix de Femmes, qui se tient du 22 au 24 août 2024. Cet événement, qui fait son retour après une pause due à la pandémie, se déroule sous le thème « La femme, partenaire essentielle pour un changement pérenne », en écho aux Hautes Orientations Royales pour la promotion des droits des femmes au Maroc.

Organisé par l’Association Voix de Femmes depuis 2008, le festival met en lumière des artistes féminines locales et internationales et prônera des valeurs de solidarité, d’ouverture et de tolérance. Les festivaliers pourront découvrir des performances variées dans des lieux emblématiques de Tétouan, tels que le Théâtre espagnol, le Centre d’art moderne et la grande scène Al Matar.

La programmation inclut des talents reconnus et émergents, parmi lesquels les chanteuses marocaines Zineb Afilal et Sanaa Marahati, la Libanaise Carole Samaha, et le groupe espagnol Maria Olé Flamenco. En marge des concerts, des initiatives sociales seront organisées, notamment la Caravane Santé Pour Tous, ainsi que des actions en faveur des femmes détenues.

Karima Benyaich, présidente de l’Association Voix de Femmes, décrit ce festival comme « une ode à la créativité féminine et un hymne à la diversité culturelle ». Elle souligne l’émotion et la fierté de lancer cette nouvelle édition placée sous le signe de la solidarité et de l’ouverture.

