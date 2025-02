Un total de 133 millions de dirhams (MDH) ont été mobilisés par la province de Tétouan et la commune de la ville, pour la mise en œuvre d’un ensemble de projets d’infrastructure dans la ville, portant principalement sur la protection contre les inondations et la modernisation et la généralisation du réseau d’assainissement liquide.

Les projets de protection des quartiers de Tétouan contre les inondations figurent parmi les grands chantiers lancés en décembre dernier, visant à adopter des mesures préventives pour faire face aux risques de crues et protéger les vies et les biens dans plusieurs « points noirs » souvent submergés dès que la région enregistre des précipitations importantes.

Dans ce sens, la ville entreprend trois grands projets de protection contre les inondations. Le premier, mené par l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos en collaboration avec la Direction des équipements hydrauliques, mobilise un budget de 66 MDH, le deuxième, piloté par la société Amendis, nécessite 33 MDH, tandis que le troisième, assurée également par Amendis pour un coût global de 34 MDH, sera lancé dans les semaines à venir.

À cette occasion, le chef du département de gestion durable des ressources en eau à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, Soufiane Aafir, a souligné que l’agence, en collaboration avec la Direction des équipements hydrauliques relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau, est en train d’effectuer des travaux pour protéger la ville de Tétouan contre les inondations des oueds Boussafou et Chajra.

Il a également relevé, dans une déclaration à la MAP, qu’un canal d’évacuation des eaux pluviales est en cours de réalisation sur une longueur de 1.150 mètres en aval des oueds Boussafou et Chajra, en plus de la construction d’un ouvrage hydraulique sur l’oued Charga au niveau de la route nationale n°16.

Le coût total de ce projet s’élève à 66 millions de dirhams, a-t-il indiqué, précisant que les travaux de réalisation du canal touchent à leur fin et que la construction de l’ouvrage hydraulique commencera dès que les réseaux interférents avec le projet seront déviés.

Pour sa part, François-Xavier Waluszka, directeur opérationnel d’Amendis à Tétouan, a indiqué que la société met en œuvre, au profit de la commune de Tétouan et de la préfecture de la province de Tétouan, un projet structurant visant à protéger la ville des inondations.

Ces travaux portent sur la construction de canaux d’évacuation des eaux pluviales sur une longueur de 5 kilomètres, dont certains mesurent 2,5 mètres de largeur sur 2 mètres de hauteur, avec une capacité d’écoulement de 12 mètres cubes par seconde, a-t-il précisé, soulignant que ce dispositif constitue un volume hydraulique important qui permettra de résoudre le problème des inondations dans plusieurs quartiers.

Le responsable d’Amendis a noté que ces canalisations seront en mesure de collecter les eaux pluviales de cinq quartiers, à savoir le quartier administratif, Souani, Inara, le lotissement Mouna et le quartier Louziyine à l’entrée de la ville.

Il a ajouté que ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une convention regroupant le ministère de l’Intérieur, la préfecture de Tétouan, la commune de Tétouan, le conseil provincial, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et la société Amendis, pour un budget global de 67 MDH. Sur ce montant, 33 MDH sont consacrés aux travaux en cours, tandis que le reste financera les travaux prévus avant la fin de l’année pour achever le réseau d’évacuation des eaux pluviales vers l’oued Martil dans plusieurs quartiers.

Le projet de protection de la ville de Tétouan contre les inondations est l’un des projets majeurs et structurants, à travers lequel les autorités visent à mettre en place un réseau de canalisations et de tunnels souterrains à grande capacité, capables d’évacuer les eaux pluviales vers l’oued Martil et ainsi assurer la protection des vies et des biens en cas de fortes précipitations.

Ces projets s’ajoutent à une série d’initiatives structurantes visant à renforcer les infrastructures de la ville, notamment en matière de raccordement à l’eau potable et à l’électricité, ainsi que l’aménagement des routes, des passages et des places publiques.

Au total, environ 105 projets sont programmés et seront réalisés dans le cadre d’un partenariat entre la préfecture de Tétouan, la commune et le conseil provincial de Tétouan, le conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l’APDN, l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos et plusieurs départements ministériels.

