Quelques jours seulement après son lancement officiel, Renault Kardian a été proposé à un teste-drive dans les routes nationales et montagnardes reliant la ville de Tanger à M’dieq en passant par K’sar Esseghir et Tanger Med. Sur ces routes qui nécessitent un dégré élevé de prudence et de respect des vitesses légales, la voiture n’a pas déçu. Bien au contraire, le Kardian a fait preuve d’une bonne tenue de route, un confort de conduite et des reprises de vitesse très correctes. La motorisation 1.5 dCi 102 ch, elle, ne déçoit pas.

De l’intérieur comme de l’extérieur, dans le Kardian qui est un SUV compact et urbain du segment B, on retrouve l’ADN Renault inscrit au cœur de sa conception, à la fois dans son style et dans ses équipements. La voiture affiche un look de SUV affirmé avec une silhouette robuste, des jantes 16 pouces diamantées et des barres de toit modulables.

Résolument moderne et technologique, il se distingue par son tableau de bord numérique de 7 pouces au design moderne et épuré ainsi qu’un écran multimédia de 8 pouces avec les réglages MULTI-SENSE.

Renault Kardian se démarque également par des innovations et des prestations qui placent le confort et la sécurité des occupants au premier plan, il est doté en effet de 9 systèmes d’aides à la conduite (ADAS) dont l’avertisseur d’angle mort et la caméra multi-vues.

On apprend également que ce modèle sera proposé à son lancement en sept teintes de carrosserie : Blanc Glacier, Gris Urban, Gris Schiste, Noir nacré, Bleu Iron, Brun Terracotta, et un inédit Vert Barents. La vivacité de ces teintes est équilibrée par le toit en biton noir sur les versions techno et iconic.

A son lancement aussi, Kardian propose une double offre moteurs : un 4 cylindres 1.5 litres Diesel de 102 ch couplé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports (1.5 blue dCi 102) ainsi qu’un 3 cylindres 1.0 litre Essence de 100 ch couplé à une boîte de vitesse automatique (1.0 TCe 100 X-Tronic).

Pour rappel, ce modèle inédit est le premier d’une future gamme complète de véhicules destinée à franchir les frontières, illustrant la nouvelle stratégie de la marque sur le marché́ international (hors Europe). Le Nouveau Kardian est toutefois le premier des huit modèles de série révèlé lors de l’annonce de l’« International game plan 2027 » de la marque Renault à Rio de Janeiro en octobre 2023 et dont la fabrication a débuté au Maroc, à Somaca.

Pour Mohamed Bennani, le DG de Renault Maroc, « Renault Kardian, premier véhicule issu du plan Renault International Game Plan 2027, est un pilier ‘Made in Morocco’ pour la marque : un SUV polyvalent et accessible qui vient consolider notre position sur le segment B. Son lancement au Maroc appuie notre ambition de renforcer notre leadership en nous engageant sans relâche à apporter de la valeur à nos clients. »

Au Maroc, Kardian sera disponible à la commande dès le 15 novembre 2024 dans le réseau Renault. Les premières livraisons clients sont prévues le 2 décembre 2024. A la carte, 3 versions : équilibre, techno et iconic.

H.Z

Motorisation / Version : équilibre techno iconic 1.5 dCi 102 : 179 000 Dhs TTC 195 000 Dhs TTC 205 000 Dhs TTC 1.0 TCe 100 X-Tronic : 190 000 Dhs TTC 200 000 Dhs TTC

