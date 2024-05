Bon comportement routier, tenue de route irréprochable à condition de rester vigilant, aérodynamisme maitrisé, position de conduite confortable, un design extérieur qui ne passe pas inaperçu, une solution clim automatique sophistiquée… la nouvelle Megane 100% électrique séduit, et dispose d’un certain nombre d’atouts à utilité importante pour une mobilité à la fois responsable, économique et confortable. Aussi, dès le premier contact, l’ouverture de la porte libère un habitacle digital et laisse entrevoir une bonne qualité de finition à bord de cette Mégane E-Tech. D’ailleurs, on trouve au menu pas moins de 21 aides à la conduite, une première au Maroc, qui sont reparties en trois catégories : conduite, parking et sécurité.

Comme à Marrakech, dans les boulevards et les principales artères de Casablanca et à une température avoisinant les 30°, la voiture offre une conduite fluide, un intérieur et des possibilités de manœuvres avec souplesse. On peut dire ainsi que le véhicule est entrain de marquer un bond significatif dans le plaisir de conduite de cette nouvelle vague de génération de motorisation électrifiée.

Sur l’autoroute Casa-Marrakech, la Megane E-Tech ne pose pas vraiment de problèmes particuliers. Les accélérations départ/arrêté et les reprises autour de 80 km/h font penser à une voiture de sport. Ici, il est quand même important de préciser que pour les férus de vitesse, il faut bien ménager sa batterie sur une Mégane électrique. Il faudra également accepter que pour le moment, ce n’est toujours pas recommandé et conseillé de dépasser les 120 ou 130. Dans tous les cas, pas pour le moment… et visiblement pas pour demain non plus compte tenu du réseau trop épars en bornes de recharge rapide.

Véritable success-story, avec 7 millions d’unités vendues à travers le monde, la Megane entame désormais aujourd’hui une nouvelle aventure avec une motorisation 100% électrique sous le capot. Il s’agit d’un moteur synchrone à rotor bobiné, la technologie sur laquelle Renault mise depuis plus de dix ans. C’est un moteur compact qui pèse 145 kilos (transmission incluse), soit 10% de poids en moins que celui utilisé par ZOE, malgré́ une augmentation marquée de la puissance et du couple. Au menu aussi, une version de 160 kW (220 ch) et 300 Nm est proposée. Le moteur de la nouvelle Megane E-Tech 100% électrique permet également de passer de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.

Côté commercialisation, la nouvelle Renault Megane E-Tech 100% électrique sera disponible dans le réseau Renault au Maroc à partir du 6 mai 2024. Son prix en version Techno est à 478 000 Dhs.

Pour rappel, le label E-Tech est arrivé au Maroc depuis juin 2023. Aujourd’hui, Renault est TOP 3 des meilleures ventes des véhicules électrifiés sur le marché marocain toujours pas au top au niveau de la mobilité électrique. En effet, et selon l’AIVAM, les ventes de voitures à motorisation électrifiée ont connu une croissance de 25% en 2023 par rapport à 2022, soit un total de 7 165 unités, soit une part de marché de 4,5% des ventes des véhicules neufs au Maroc. Un segment qui reste encore timide dans sa progression…

H.Z

