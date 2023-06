Le ministère qatari de la Culture a accueilli, les 12 et 13 juin courant, la cinquième réunion de coopération culturelle mixte entre le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Royaume du Maroc.

Le Maroc était représenté à cette réunion, organisée en coopération avec le Secrétariat général du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, à travers le Secteur des affaires humaines et environnementales – Département de la culture, du tourisme et des antiquités, par Mme Samira Al-Melizi , secrétaire général du secteur de la Culture (ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication).

Au cours de la réunion, à laquelle ont également participé des membres du Comité culturel du Qatar et du Conseil de coopération, il a été procédé à l’examen par de hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des pays du CCG et du Royaume du Maroc, des décisions du comité mixte ainsi que des décisions des ministres de la Culture du CCG lors de leur vingt-sixième réunion, concernant la coopération avec le Royaume du Maroc.

Au cours de la rencontre, organisée en marge de la 32-ème session du Salon international du livre de Doha, de nombreux sujets ont été abordés, notamment la coordination des positions entre les pays du CCG et le Royaume du Maroc et leur appui au sein des organisations et forums internationaux, le projet de mémorandum d’entente entre les deux parties, la coordination des prochains plans conjoints de coopération culturelle, la promotion de la diversité et du patrimoine culturel, le renforcement des industries créatives et l’échange d’expertises et d’expériences pour préserver le patrimoine culturel et le protéger de l’extinction.

Les participants à la réunion ont également passé en revue la future stratégie de soutien à l’action culturelle commune.

LNT avec CdP

Partagez cet article :