PARTAGER Tempête dans le nord de l’Europe: 4 morts, le trafic aérien et ferroviaire perturbé

Quatre personnes sont mortes jeudi aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne en raison d’une violente tempête qui a arraché des arbres, cloué les avions au sol et paralysé le trafic ferroviaire, selon les autorités.

De fortes rafales de vent provenant de la mer du Nord ont entraîné l’arrêt du trafic aérien pendant quelques heures à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, une des plus importantes plaques tournantes du trafic aérien en Europe.

La circulation des trains à grande vitesse Thalys reliant la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne a été interrompue pour la journée au-delà de Bruxelles. Le trafic ferroviaire grandes lignes a été suspendu sur les réseaux allemand et néerlandais.

Sur son site internet, l’Institut météorologique néerlandais KNMI parle de « grosse tempête venue de la côte ouest, avec des rafales de vent très violentes de 110 à 130 km/h, et jusqu’à 140km/h localement ».

Aux Pays-Bas, pays qui subit une forte tempête pour la deuxième fois en janvier, des arbres ont été arrachés, bloquant les routes et les voies férrées. Des cyclistes ont été soufflés de leur vélo et au moins 25 camions se sont renversés sur les autoroutes, ont rapporté les médias.

– Tués par des arbres –

Dans ce pays, deux hommes de 62 ans chacun ont été tués par des chutes d’arbres à Zwolle (nord-est) et Enschede (est), selon la police.

En Belgique, une automobiliste a également été tuée par une chute d’arbre sur sa voiture dans la banlieue sud de Bruxelles. Un homme de 59 ans a péri dans un accident similaire à Emmerich-Elten, en Rhénanie du nord-Westphalie (Allemagne).

Arbres arrachés, tuiles envolées ou câbles électriques au sol ont nécessité des centaines d’interventions des pompiers en Belgique, où des rafales de vent ont dépassé les 100 km/h.

Aux Pays-Bas, la tempête a cloué les avions au sol à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol pendant la matinée. Alors que le trafic avait repris peu après midi, des tôles se sont envolés du toit d’un terminal, ce qui a nécessité la fermeture de deux halls des départs, a rapporté à l’AFP Gedi Schrijze, porte-parole de l’aéroport.

Plusieurs vols ont aussi dû être annulés dans les aéroports allemands de Düsseldorf (ouest) et Munich (sud). Depuis la mi-journée, aucun avion n’avait pu décoller ou atterrir à Düsseldorf.

– Trafic paralysé –

La circulation des trains à grande vitesse Thalys était suspendue jusqu’à la fin de la journée de jeudi sur les réseaux néerlandais et allemand. Les trains Thalys en provenance de Paris ne poursuivaient pas leur route au-delà de Bruxelles, a fait savoir la compagnie.

Le trafic ferroviaire grandes lignes a été suspendu dans l’ensemble de l’Allemagne, et de nombreux passagers se retrouvaient bloqués dans les gares. Plus aucun train ne roulait non plus jeudi après-midi aux Pays-Bas, selon la société de chemin de fer nationale NS.

Toujours aux Pays-Bas, la ville portuaire de Rotterdam (ouest) était inaccessible depuis les axes venant du Nord, notamment de La Haye et d’Amsterdam, selon l’organisation nationale pour la circulation VID. Les bâteaux de pêcheurs sont également restés à quai, tout comme le ferry reliant l’île de Texel (nord) à la terre ferme.

En France, la tempête a également fait des dégâts. Quelque 3.000 clients étaient toujours privés d’électricité jeudi en milieu de journée dans le nord du pays, où la vigilance orange pour vents violents a été levée dans la matinée.

LNT avec Afp