Téléperformance, leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, poursuit l’intégration de Majorel, un an après son acquisition. Ce mois de décembre marque le lancement officiel de la transition de la marque employeur Majorel vers Téléperformance, couvrant l’ensemble des sites de production situés au Maroc et en Afrique subsaharienne. Cette étape traduit l’intégration progressive de Majorel au sein du groupe et vise à consolider son positionnement en tant qu’acteur régional majeur en Afrique.

Un projet aligné avec les objectifs stratégiques du groupe

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie « Cube » de Téléperformance, qui met l’accent sur l’expansion dans des secteurs connexes, le développement dans des régions clés et l’amélioration des services destinés à ses clients. Grâce à l’intégration de Majorel et de ses 13 000 collaborateurs, le groupe compte désormais plus de 22 000 employés dans la région Afrique FSM (French Market Speaking).

D’un point de vue financier, cette opération contribue à l’objectif de Téléperformance d’atteindre un chiffre d’affaires global supérieur à 10 milliards d’euros d’ici 2025, en s’appuyant sur le développement de ses services digitaux et la diversification de son portefeuille client.

Un renforcement de la présence en Afrique

Avec cette intégration, Téléperformance élargit sa présence en Afrique et renforce sa position de leader régional. La complémentarité des implantations des deux entités permet de répondre aux besoins variés de leurs clients, tant au niveau local qu’international. La collaboration entre les équipes de Majorel et de Téléperformance vise à partager les bonnes pratiques et à consolider les compétences au sein du groupe.

Focus sur les collaborateurs et le développement humain

L’intégration de Majorel s’accompagne d’un engagement envers les collaborateurs. Téléperformance souhaite maintenir un environnement de travail inclusif et proposer des opportunités d’évolution professionnelle. La diversité des talents locaux est mise en avant, dans le cadre des valeurs portées par le groupe, reconnu pour sa place parmi les « World’s Best Workplaces ».

Selon Daniel Julien, PDG de Téléperformance, l’intégration des deux entités repose sur des valeurs communes et vise à créer des opportunités de carrière à l’échelle internationale. Thomas Mackenbrock, Directeur général adjoint, estime que cette fusion représente un potentiel de développement important pour les différentes parties prenantes.

Une étape stratégique pour le groupe

L’intégration de Majorel constitue une avancée significative pour Téléperformance dans son ambition de renforcer sa position mondiale et régionale. Le groupe poursuit son développement en misant sur des solutions digitales adaptées et en améliorant ses services d’expérience client, tout en consolidant sa présence sur les marchés africains et internationaux.

