TBWA domine le Festival DUBAI LYNX de la créativité

Le réseau international de conseil en communication et de publicité TBWA\ Worldwide a été nommé « Réseau de l’Année » au cours de la remise des prix du « Festival Dubai Lynx de la Créativité, » qui s’est tenu récemment à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. TBWA\ RAAD a quant à elle été nommée « Agence de l’Année », récoltant un nombre record de 8 Grands Prix et plusieurs autres récompenses.

C’est la première fois que TBWA\ RAAD, l’agence conseil en communication basée à Dubaï, remporte ce titre, avec des Grands Prix dans les catégories « Efficacité créative », « Direct », « Innovation »,

« Interactif », « Mobile », « Relations publiques »,

« Promo & Activation », et « Radio » pour ses clients Nissan, McDonald’s, Henkel et le Louvre Abou Dhabi.

C’est aussi la première fois que TBWA\ Worldwide est nommé « Réseau de l’Année » par les Dubai Lynx, le plus important et prestigieux festival de créativité de la région.

« Je suis extrêmement fier de nos équipes et de nos clients qui ont contribué à cette magnifique performance aux Dubai Lynx, » a déclaré Troy Ruhanen, P-DG de TBWA\ Worldwide. « TBWA\ RAAD est une agence au sommet de son art, mais ce que j’ai trouvé le plus satisfaisant sont les messages que j’ai reçus de nos clients, qui ont célébré ces résultats tout autant que nous. Bravo à tous : c’est là un superbe exemple d’une fructueuse collaboration dans une région qui innove et surprend. »

Deux des plus grands gagnants de la soirée sont #SheDrives pour Nissan Arabie Saoudite, qui vise à changer les attitudes et comportements dans ce pays suite à la décision de permettre aux femmes de conduire, et la toute première galerie d’art radioguidée « HighwayGallery » pour le nouveau musée du Louvre Abou Dhabi.

Ce projet permet aux automobilistes empruntant les autoroutes autour de la capitale des Émirats de découvrir l’histoire de 10 tableaux de maître, reproduits sur des panneaux géants, grâce à des transmetteurs radio FM qui émettent sur trois chaînes radio et qui « interceptent » chaque voiture lorsqu’elle s’approche du panneau représentant l’œuvre d’art.

La campagne “Promoticon” pour McDonald’s a aussi reçu plusieurs accolades, dont le Grand Prix dans la catégorie « Direct ».

« Je suis très fier de notre équipe, qui a réussi à concevoir des campagnes innovantes et disruptives, » a dit Réda Raad, Directeur général de TBWA\ RAAD.

« Ces prix viennent confirmer que le travail produit par l’agence donne à nos clients un solide avantage comparatif, et que nous produisons de vraies campagnes pour de vrais clients, le tout à la pointe de la créativité. Nous avons conçu des campagnes dont nous pouvons être fiers grâce à une culture créative capable de produire un travail exceptionnel, année après année. Je souhaite remercier toutes les personnes, et surtout nos clients, qui ont rendu cela possible. »

Le Directeur de création de TBWA\ RAAD, Walid Kanaan, a ajouté : « C’était magnifique de voir agence et clients debout tous ensemble sur la scène, une seule équipe qui croit en la puissance de la créativité, partageant la même passion, la même vision et, au final, la même gloire. »

Plus tôt cette année, TBWA\ RAAD a été nommée l’une des 10 agences parmi les « meilleures et les plus audacieusess » au monde par la revue spécialisée « Contagious ».

Pour rappel, TBWA est représentée au Maroc par l’agence conseil TBWA\ ALIF.

LNT avec Cdp