Du 19 au 22 septembre, Tanger célèbrera le retour tant attendu du festival Tanjazz ! La 22ème édition offrira 4 jours de célébration musicale au cœur de la ville du Détroit.

Le festival est produit par l’agence culturelle Seven PM et l’association JAM (producteurs de Jazzablanca, Casa Anfa Latina, Alif et Amazingh Taghazout Bay Festival), et est soutenu par la Fondation BMCI, sponsor officiel et partenaire historique du festival.

Au Palais des Arts et de la Culture, au Palais des Institutions Italiennes et en Ville (Bab Marsa, et Kasbah de Tanger), la 22ème édition de Tanjazz présente une programmation naviguant entre différentes ambiances, styles et époques, avec diverses formes de jazz en fil conducteur.

Nouvelle identité visuelle : une évolution dans la continuité

Pour incarner la relance et le renouveau de ce festival ancré dans le patrimoine culturel de Tanger, Tanjazz se réinvente !

Restant fidèle à l’ADN de ce rendez-vous culturel devenu un incontournable de la rentrée, Tanjazz se pare d’une nouvelle signature, Festival des Jazz de Tanger, afin d’illustrer la diversité de sa programmation musicale.

Tanjazz révèle aussi une nouvelle identité visuelle, singulière, créative et en perpétuel mouvement, reflétant les rythmes et vibrations que chaque festivalier ressentira au cœur de la ville du Détroit.

Création originale au Palais des Arts et de la Culture de Tanger

Pour l’ouverture de Tanjazz 2024, le Palais des Arts et de la Culture de Tanger accueillera le festival le jeudi 19 septembre pour une création inédite : Les mélodies envoûtantes afro-cubaines de « Omar Sosa Quarteto AfroCubano » et les sonorités gnaouies métissées du multi-instrumentiste « Majid Bekkas Afro Gnaoua Blues Trio« , proposeront une collaboration exceptionnelle pour ce concert inaugural. Cette création originale sera un des temps forts de cette édition.

Palais des Institutions Italiennes : le cœur battant de Tanjazz !

Le Palais des Institutions Italiennes ouvrira ses portes le vendredi 20 et le samedi 21 septembre dès 20H00.

La scène BMCI Palais fait son grand retour dans les jardins extérieurs du Palais. Elle accueillera 2 concerts de têtes d’affiche. Les jardins extérieurs seront aménagés avec deux food courts et proposeront des animations, des fanfares entre les concerts pour faire vivre une expérience festive et chaleureuse.

A l’intérieur du Palais, les courts de danse ouvriront le bal, les jams sessions les clôtureront dans le Patio. La scène Volkswagen Fleet Solutions proposera quant à elle du jazz sous toutes ses formes, ainsi que du rock.

Vendredi 20 septembre

Scène Patio

20h30 : Cours de Danse & concert de “Sugarpie & the Candymen”

23H00 : Concert de “Sugarpie & the Candymen”

Scène BMCI Palais

21h30 : Mulatu Astatke

Légende de la musique éthiopienne et père de l’Ethio-jazz. Mulatu a été le premier Africain à s’inscrire au Berklee College of Music. Il a introduit le vibraphone et les congas dans la musique éthiopienne.

23h30 : The Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes

Avec leurs guitares flamboyantes et leurs voix passionnées, les Gipsy Kings présenteront leurs plus grands tubes, avec Nicolas Reyes, l’un des membres fondateurs et voix originale du groupe.

Scène Volkswagen Fleet Solutions

21h30 : Wax & Boogie ft. Drew Davis

Formation espagnole éclectique qui revisite le boogie des années 30, le swing des années 40 et le rhythm’n blues des années 50.

23H30 : Léon Phal

Saxophoniste franco-suisse, Leon offre un jazz moderne et résolument groove.

01h15 : Jam Session

Samedi 21 septembre

Scène Patio

20h30 : Cours de Danse & concert de “Wax & Boogie ft. Drew Davies”

23H00 : Wax & Boogie ft. Drew Davies

Scène BMCI Palais

21h30 : Roberto Fonseca “La Gran Diversion”

Virtuose et ancien pianiste du Buena Vista Social Club, redonne vie aux nuits cubaines des années 30 avec son projet “La Gran Diversion”.

23h30 : Keziah Jones

Propulseur du « Blufunk », Keziah Jones offre une fusion audacieuse de blues, de funk et de rythmes africains, tout en racontant des histoires d’identité, de culture et de lutte.

Scène Volkswagen Fleet Solutions

21h30 : Urban Folklore

Formation marocaine qui fusionne standards de jazz avec des rythmiques et sonorités exotiques.

23H30 : Nirek Mokar & His Boogie Messengers

Surnommé le “Petit Prince du Boogie”, Nirek Mokar offre un style énergique mêlant swing, blues et rock’n’ roll !

01h15 : Jam Session

Tanjazz en ville

Plus qu’une simple manifestation musicale, Tanjazz est un voyage à travers les ruelles anciennes de Tanger, où musique, art et culture se rencontrent. La magie de la capitale du Détroit et l’ambiance particulière de Tanjazz vont s’unir à nouveau pour quatre jours de célébration en ville, avec des animations et des concerts gratuits :

Tanjazz en fanfare

Les déambulations vont démarrer dès jeudi 19 septembre à 18H00, avec la fanfare Lazcar Volcano, qui animera chaque fin de journée, jusqu’au samedi 21 septembre, les ruelles de la Médina de Tanger, en démarrant par Bab El Kasbah et en passant par le Petit et le Grand Socco.

Scène BMCI Ville à Bab El Marsa – deux concerts gratuits par soir :

Sponsor officiel et partenaire historique de Tanjazz, la Fondation BMCI offrira, comme à

chaque édition, deux concerts gratuits par soir à Bab El Marsa, mettant en avant de

jeunes talents locaux et des artistes confirmés de la scène musicale marocaine :

Vendredi 20 septembre

19h30 : M’hamid Band

21h30 : Jubantouja

Samedi 21 septembre:

19h30 : Saad Tiouly

21h30 : Maalem Hamid El Kasri

Dimanche 22 septembre

19h30 : Gnawa Express

21h30 : Hoba Hoba Spirit

