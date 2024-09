Le dimanche 27 octobre 2024, Tanger accueillera la troisième édition de l’IRONMAN 70.3, un événement sportif international qui rassemblera plus de 1000 participants venus de divers horizons pour relever ce défi de triathlon.

Selon les organisateurs, cet événement permet non seulement de combiner la performance sportive, mais aussi de découvrir les atouts touristiques de la région de Tanger. Les participants auront l’occasion d’évoluer dans un cadre unique, entre la Méditerranée et l’Atlantique, avec des parcours pensés pour offrir à la fois un défi sportif et une immersion dans l’environnement local.

Les organisateurs ont également souligné le rôle des autorités locales, sous la supervision de Son Excellence Monsieur le Wali de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, M. Younès TAZI, dans le soutien apporté à cet événement depuis sa première édition.

En parallèle à la compétition principale, l’IRONMAN 70.3 Tangier propose plusieurs événements ouverts au public. Le samedi 26 octobre, une course féminine sera organisée dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, avec la participation attendue de 300 femmes.

Une course pour enfants est également au programme, leur permettant de découvrir une partie du parcours de course à pied du triathlon. Ces activités visent à intégrer la population locale et les familles des participants dans l’événement.

En plus de la compétition, les visiteurs pourront découvrir les attraits touristiques de la ville de Tanger, tels que ses ruelles historiques, son littoral et ses parcs. Tanger, réputée pour son histoire et son influence culturelle, attire chaque année de nombreux touristes, et cet événement devrait amener environ 10 000 visiteurs supplémentaires à la ville.

Le parcours de l’IRONMAN 70.3 Tangier comprend une épreuve de natation de 1,9 km dans la baie de Tanger, suivie d’une course cycliste de 90 km à travers la forêt diplomatique et la forêt Médiouna, avant de revenir en longeant la rencontre entre les deux mers. La course à pied de 21,1 km se déroulera sur la corniche de Tanger, avec une arrivée prévue à Tanja Marina Bay.

Ce parcours a été optimisé pour offrir aux participants un défi à la hauteur des standards de la compétition, tout en leur permettant de profiter des paysages locaux.

Les organisateurs ont réaffirmé leur engagement à offrir une expérience de qualité aux participants, tant au niveau des infrastructures que de l’organisation générale.

