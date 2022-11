Les travaux de la 3è édition du Forum des zones industrielles et leur rôle dans l’attractivité des investissements et le développement des exportations, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, se sont ouverts mardi à Tanger, avec la participation d’une pléiade d’experts, de responsables et d’hommes d’affaires du Maroc et du monde arabe.

Ce forum, qui se poursuit jusqu’à jeudi prochain, vise à mettre en avant la réalité et les perspectives des zones industrielles et leur défi, à la lumière des mutations économiques régionales et internationales, ainsi que leur rôle dans l’attractivité du capital et la promotion des investissements, afin de soutenir la création de nouvelles opportunités d’emplois et accroitre les exportations.

Organisé en coordination entre la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et l’Organisation arabe de développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), cet événement est marqué par des rencontres thématiques sur l’investissement dans les zones industrielles au Maroc, le climat d’investissement industriel et les opportunités d’affaires disponibles, ainsi que les facilités et les incitations offertes aux investisseurs.

S’exprimant par visioconférence lors de l’ouverture de cette rencontre, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a relevé que le fait que cet événement économique régional ait été placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI illustre l’importance accordée par le Souverain à la coopération économique régionale, au rôle de l’investissement dans le développement des économies arabes et au réseautage des efforts des pays arabe.

Le ministre a relevé que la concrétisation de la souveraineté industrielle et énergétique et le renforcement de la capacité concurrentielle sur les plans national et régional requiert la coordination des efforts arabes dans le domaine économique et d’accorder une importance particulière aux zones industrielles et à leur exploitation optimale, tout en œuvrant à préparer les conditions d’un partenariat efficace, ajoutant que le Royaume a mis en place, dans ce cadre, des infrastructures attractives, ouvertes aux investisseurs et faciles d’accès.

M. Mezzour a fait observer que le Maroc a adopté une politique équilibrée, à travers une répartition équitable des projets structurants et des infrastructures sur toutes les régions du pays, tout en prenant en considération les spécificités et les potentialités de chacune d’elles, précisant que les zones industrielles du Royaume sont connues pour la qualité de leurs infrastructures, services et emplacements, qui sont autant d’éléments constituant, aux côtés d’un cadre juridique incitatif, les fondements pour attirer les investissements internationaux, régionaux et nationaux.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdellatif Afilal, a indiqué que l’objectif de l’organisation de cet événement est de renforcer la coopération et l’action commune au niveau du monde arabe et de poser de nouveaux jalons pour le développement des économies arabes sur des bases solides, dans un contexte mondial et régional exceptionnel, ainsi que l’adoption de politiques d’investissement communes qui profitent à tous les pays arabes.

Il a estimé que la réalisation d’un décollage économique global et équilibré nécessite de nouveaux mécanismes fondés sur des approches industrielles innovantes, la création de zones industrielles aux standards modernes et la mise en place d’infrastructures avancées et d’incitations particulières, soulignant que le Maroc, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a réalisé d’importantes avancées, en adoptant des politiques d’investissement adaptées à sa nouvelle stratégie de développement, ainsi qu’au processus de régionalisation avancée et aux aspirations des investisseurs marocains et étrangers.

Pour sa part, le directeur général de l’Organisation arabe de développement industriel, de normalisation et d’exploitation minière (OADIM), Adel Sakr, a salué la sollicitude de SM le Roi Mohammed VI entoure les initiatives visant le renforcement des liens arabes dans les différents domaines, notamment ceux ayant des retombées positives sur les peuples arabes.

Les pays arabes sont animés par une forte volonté de développer leurs zones industrielles, en tant que moyen important pour parvenir à un développement économique équilibré, global et durable, accroître les opportunités de développement des exportations, créer des opportunités d’emploi et améliorer les sources de revenus, a-t-il affirmé.

Intervenant au nom du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, le secrétaire général de la préfecture de Tanger-Assila, El Habib Almi, a relevé que l’attrait des investissements est devenu l’un des sujets qui retiennent l’attention de toutes les institutions, étant donné qu’il s’agit d’un levier de développement économique important, soulignant que l’organisation de ce forum à Tanger est une occasion de promouvoir ses grandes potentialités et ses infrastructures modernes, ainsi que de mettre en avant l’image d’un Maroc moderne avec une transition économique et industrielle équilibrée et tangible sur le terrain.

Organisé en coordination avec le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce forum sera ponctué par des sessions techniques autour des expériences et expertises arabes et étrangères dans les domaines liés au soutien et au développement des zones industrielles, et des rencontres B2B avec la participation d’hommes d’affaires, d’investisseurs et de représentants des chambres d’industrie et de commerce des différents pays arabes et étrangers. Ce forum vise à mettre en avant la réalité et les perspectives des zones industrielles et leur défi à la lumière des mutations économiques régionales et internationales, ainsi que leur rôle dans l’attractivité du capital, la promotion des investissements dans les zones industrielles, afin de soutenir la création de nouvelles opportunités d’emplois et l’augmentation des exportations.

LNT avec Map

