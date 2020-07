Tanger Med Talk : Facilitation des procédures pour accélérer le développement de l’export agroalimentaires

Tanger Med a organisé le 09 juillet 2020 un Talk de Haut Niveau sous le thème « Facilitation des Procédures : Accélérateur Majeur des Exports Agroalimentaires Marocain» en partenariat avec l’ensemble des acteurs clefs du secteur : MOROCCO FOODEX, ONSSA, DOUANE, Producteurs exportateurs Agricoles, Professionnels du Transport et de la Logistique.

Cette Conférence virtuelle s’inscrit dans le cadre de l’effort d’accompagnement, de la digitalisation et de la facilitation des exports Marocain, en l’occurrence des exports Agricoles et Agroalimentaires.

Dans son intervention, M Ahmed Bennis, Directeur du Développement de Tanger Med a rappelé l’importance de l’offre de service offerte par Tanger Med pour la facilitation des exportations agroalimentaires marocaines notamment une infrastructure dédiée à l’export, une unité frigorifique pour les opérations logistiques, une multimodalité des transports roulier et maritime et une connectivité maritime vers plus de 180 ports et 70 pays. Par ailleurs, il a rappelé l’engagement de Tanger Med dans une démarche de digitalisation continue pour une meilleure efficacité et gestion de ses activités, ainsi que pour l’amélioration continue des services rendus aux clients.

Il a également rappelé que depuis Janvier 2020, Tanger Med a mis en place une solution dématérialisée de la procédure d’exportation des produits agroalimentaires et ce depuis les stations de conditionnement des produits à travers tout le Royaume, en partenariat avec MOROCCO FOODEX, l’ONSSA et l’Administration des Douanes.

Durant la conférence, Mme Abir Lemssefer, Directrice Général de Morocco Foodex, a souligné l’importance du secteur de l’agroalimentaire et a confirmé le haut potentiel d’export de l’agriculture marocaine, décrit par les donneurs d’ordres mondiaux. Elle a mis en valeur les réalisations du secteur en période de crise du covid, ainsi que les ambitions futures. Des ambitions légitimes et soutenues par des réalisations concrètes sur le terrain et des dispositifs clefs mis en place par Foodex, Tanger Med et les autres acteurs institutionnels (Douane, ONSSA) pour accompagner les agriculteurs, digitaliser les process, les rendre plus rapides, transparents et fiables.

M. Osama Ousama Aboulghush Directeur Général de Delmonte, a fait un état des lieux du secteur valorisant les efforts consentis à l’échelle Marocaine aussi bien d’un point de vue Agricole qu’infrastructures et services financiers. Il a clôturé sa présentation par l’annonce que Delmonte Maroc, Joint-Venture avec le Groupe Rahal (Seule JV du Groupe dans le monde), prévoit d’investir en un Hub International de Sourcing et d’export Agricole ici même au Maroc, faisant profiter l’agriculteur marocain Petit et Grand, d’une importante demande internationale justifiée par la présence, long terme du groupe sur +100 Pays. Réduisant les intermédiaires, créant plus de marge pour le producteur, accompagnant ce dernier pour la mise à niveau qualitative de ces produits et contribuant ainsi à la création d’emplois et de valeur ajoutée locale.

M. Roger Boons, directeur commercial de Green Yard a fait un zoom sur le potentiel du marché de l’Europe de l’Est avec la Pologne comme portail via le port de Gdansk, connecté par route et chemin de fer à un important hinterland. Il a également mis l’accent sur l’éclatement de la demande sur certains marchés internationaux, ce qui nécessite l’investissement partenarial dans des centres de dispatch logistique à destination.

M. Kacem Bennani Smires, PDG du groupe Delassus a partagé un ensemble de conseils avec les agriculteurs marocains désirant valoriser leur exports, ainsi qu’un ensemble de points de recommandation visant à réduire le temps de passage maritime, à créer plus de valeur ajoutée à l’export en évitant la guerre des prix, à utiliser les centrales de distributions mondiales comme levier, et à massifier et consolider la distribution logistique par marchés clefs. Il a également lancé un appel, d’organiser une rencontre de concertation entre les différents acteurs pour améliorer les conditions d’export et la Valorisation du Retour sur Investissement. Un focus spécial fut alloué aux marchés Allemand et Anglais.

Le Directeur développement du port d’Algésiras a rappelé la collaboration avancée avec le port de Tanger Med. Cette collaboration se traduit par la mise en place d’une plateforme de facilitation des échanges commerciaux entre les deux ports pour assurer une meilleure célérité de traitement des flux de marchandises et de passagers, ainsi qu’un échange de données entre les deux ports à travers la dématérialisation et la digitalisation de l’ensemble des informations commerciales et maritimes relatives au transit des passagers et des marchandises incluant les traitements documentaires et la traçabilité.