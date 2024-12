La deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée se tiendra les 20 et 21 décembre 2024 à Tanger, sous le thème : « La régionalisation avancée, entre les défis d’aujourd’hui et de demain ».

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement majeur est organisé par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc. Il vise à évaluer les réalisations accomplies depuis le lancement de la régionalisation avancée et à favoriser le partage des meilleures pratiques, selon un communiqué conjoint des organisateurs.

Un cadre pour échanger et innover

Les Assises se veulent une plateforme de dialogue constructif, réunissant divers acteurs pour mettre en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions du Royaume. Cette rencontre permettra d’encourager l’échange d’expertises, d’identifier les défis territoriaux et de réfléchir à des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de chaque région.

Cet événement est également l’occasion d’élaborer une feuille de route concrète pour renforcer la cohésion territoriale et soutenir le développement durable à travers des recommandations pratiques, adaptées aux aspirations des citoyens.

Une participation élargie

Ces Assises verront la participation de responsables gouvernementaux, de présidents de régions, d’élus des Conseils communaux, ainsi que d’experts nationaux et internationaux. Des acteurs politiques et économiques marocains et étrangers seront également présents pour enrichir les débats par leurs perspectives et expériences.

Un programme axé sur les priorités stratégiques

Le programme de cette édition comprend des ateliers thématiques dédiés à des questions stratégiques cruciales telles que :

•Le renforcement de l’attractivité territoriale ;

•La promotion de l’investissement productif ;

•Le financement des programmes de développement ;

•La gestion du stress hydrique ;

•Le développement du transport et de la mobilité ;

•La transformation numérique des collectivités territoriales.

Ces thématiques abordent les principaux enjeux territoriaux du Maroc et mettent en avant l’importance de la coordination entre les différents acteurs pour relever les défis actuels et futurs.

Un rendez-vous pour tracer l’avenir des régions

Les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée s’inscrivent dans la dynamique de réforme territoriale initiée par le Maroc. Elles ambitionnent de consolider les acquis tout en proposant des pistes concrètes pour renforcer la gouvernance régionale et promouvoir un développement équilibré, inclusif et durable au bénéfice des citoyens et des territoires.

