Le Conseil d’administration de TAMWILCOM a tenu sa 9ème réunion ce jeudi 26 septembre à Rabat, sous la présidence de la Ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia FETTAH. Cette réunion a consisté en l’examen des comptes arrêtés au 30 juin 2024 et l’approbation du budget pour l’exercice 2025, confirmant les bonnes performances de TAMWILCOM et son rôle clé dans le financement des entreprises et des particuliers au Maroc.

Croissance soutenue malgré un contexte difficile

Au premier semestre 2024, TAMWILCOM a enregistré une croissance de 5% par rapport à la même période de l’année précédente, avec une mobilisation de financements s’élevant à 21 milliards de dirhams (DH) et des engagements de 11,8 milliards de DH. Cette progression témoigne de la résilience de l’institution face aux défis économiques actuels.

L’activité de garantie, qui est au cœur de la mission de TAMWILCOM, continue de jouer un rôle central, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Près de 90 % des engagements de l’institution ont été consacrés à ce segment, avec une progression de 4% par rapport au premier semestre 2023. Cela a permis de mobiliser 18,7 milliards de DH sous forme de crédits, couvrant 28.550 opérations de financement avec des garanties totalisant 10,6 milliards de DH.

Le soutien aux micros et très petites entreprises (TPE) a constitué l’essentiel des opérations de garantie, représentant plus de 90 % des interventions de TAMWILCOM. Ce chiffre reflète la priorité donnée par l’institution à cette catégorie d’entreprises, moteur essentiel de la croissance économique et de l’emploi au Maroc. Cette politique de soutien conforte le rôle central de TAMWILCOM dans l’accompagnement des TPME, en particulier dans un contexte économique encore fragile.

Performances financières solides

Sur le plan financier, l’activité globale de TAMWILCOM au premier semestre 2024 a généré un produit net bancaire (PNB) de 385,5 millions de DH et un résultat net de 183,23 millions de DH, des résultats solides qui confirment la bonne santé financière de l’institution.

Un des points saillants de cette réunion a été l’approbation par le Conseil d’administration de la nouvelle feuille de route 2024-2030 de TAMWILCOM. Cette stratégie, inscrite dans les engagements de l’État en matière de développement durable, vise à renforcer les interventions de l’institution en faveur des PME tout en intégrant des critères de finance verte et climatique. Ce virage vers le verdissement des activités financières souligne l’importance croissante des considérations environnementales et durables dans les stratégies de développement économique du pays.

Le Conseil d’administration a également validé le budget de l’institution pour l’année 2025, qui doit permettre à TAMWILCOM de continuer à soutenir efficacement les acteurs économiques du pays tout en s’adaptant aux nouvelles exigences en matière de finance durable.

LNT

Partagez cet article :