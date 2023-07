L’Institut français du Maroc, site de Tanger, présente du 15 juillet au 15 septembre 2023 l’exposition « Éclats de lumière » de l’artiste de renom Tahar Ben Jelloun, organisée en partenariat avec la Galerie Tindouf.

« Éclats de lumière » offre aux visiteurs une immersion dans l’univers artistique singulier de Tahar Ben Jelloun.

Tahar Ben Jelloun, écrivain célèbre et lauréat du Prix Goncourt en 1987 pour son roman « L’Enfant de sable » suivi de « La Nuit sacrée », a toujours entretenu une passion pour la peinture et le dessin depuis son enfance. Ses travaux ont été exposés dans de nombreuses galeries prestigieuses à travers le monde, notamment au Musée San Salvatore In Lauro à Rome, au Musée Fesch d’Ajaccio, et à l’Institut du Monde Arabe.

En 2022, les Éditions Iconoclastes ont publié son autobiographie intitulée « La couleur des mots », explorant le lien entre la littérature et la peinture.

Pour cette exposition, Tahar Ben Jelloun présentera une sélection de ses œuvres les plus récentes, notamment des peintures et des dessins. Ses créations artistiques sont inspirées par ses souvenirs d’enfance, les tapis traditionnels, les vitraux et l’expression de l’artisanat marocain.

L’artiste sera présent lors du vernissage le samedi 15 juillet à 19h3

