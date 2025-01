La BMCI, filiale du groupe BNP Paribas, a tenu ce mardi 28 janvier la deuxième édition du Sustainable Finance Forum à Casablanca. Cet événement, qui s’impose désormais comme une référence en matière de finance durable, a rassemblé de nombreuses personnalités publiques et privées, des experts en finance et des entrepreneurs pour discuter des solutions concrètes et innovantes en faveur de la transition écologique et économique du Maroc.

Parmi les invités de marque figuraient M. Nizar Baraka, Ministre de l’Équipement et de l’Eau, M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que M. Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Ces leaders ont partagé leur vision et leurs priorités stratégiques pour faire face aux défis environnementaux et sociaux qui se posent au Royaume, tout en soulignant le rôle central de la finance durable pour bâtir une économie résiliente.

Catalyser le changement

Dans son discours inaugural, Hicham Seffa, Président du Directoire de la BMCI, a réitéré l’engagement de son institution à être un catalyseur de transformation dans le paysage économique marocain. Selon lui, l’avenir repose sur la capacité des acteurs financiers à anticiper et à soutenir les mutations environnementales et sociales qui s’imposent aux entreprises comme aux citoyens. « La BMCI a pour mission de contribuer activement à la construction d’une économie marocaine durable, équitable et respectueuse de l’environnement. C’est la raison d’être de ce forum, qui se veut un espace d’échange et d’action pour relever les défis de demain », a-t-il affirmé.

Au fil des interventions et des discussions, il est apparu clairement que le rôle des institutions financières ne se limite plus à fournir des capitaux. Ces dernières doivent aussi agir comme des partenaires stratégiques, capables d’accompagner les entreprises dans leur transition vers des modèles économiques durables, tout en restant compétitives à l’international.

Des enjeux majeurs au cœur des discussions



Cette édition 2025 du Sustainable Finance Forum s’est concentrée sur trois thématiques cruciales : la décarbonation, la gestion durable de l’eau et l’entrepreneuriat féminin. Ces sujets reflètent les priorités stratégiques du Maroc pour atteindre ses objectifs de développement durable et relever les défis les plus pressants liés au changement climatique et aux inégalités sociales.

Sur la question de la décarbonation, les discussions ont mis en lumière les efforts déjà entrepris par le Maroc, notamment dans le cadre de sa transition énergétique et de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Les experts ont également souligné les opportunités économiques pour les entreprises marocaines qui adoptent des pratiques respectueuses de l’environnement, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de la taxe carbone européenne aux frontières. Cette mesure, qui vise à protéger les industries européennes tout en incitant les pays partenaires à adopter des standards environnementaux plus stricts, représente à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises marocaines.

La gestion durable de l’eau, autre sujet phare du forum, a été abordée sous l’angle de l’urgence. Le Maroc fait face à un stress hydrique croissant, exacerbé par le changement climatique et la hausse de la demande en eau potable et en irrigation. M. Nizar Baraka a présenté les efforts du gouvernement pour répondre à cette situation critique, notamment à travers le développement de nouvelles stations de dessalement, la réutilisation des eaux usées et la mise en place de projets de transfert d’eau entre les bassins hydriques. Ces initiatives, selon lui, s’inscrivent dans une vision plus large de gestion durable des ressources naturelles, où l’innovation et les partenariats publics-privés jouent un rôle clé.

Enfin, l’entrepreneuriat féminin a été mis à l’honneur à travers des initiatives visant à soutenir les femmes entrepreneures et à encourager leur participation active à la transformation économique et sociale du pays. Sous le label « Women in Business », ce volet du forum a permis de rappeler que l’inclusion des femmes dans les circuits économiques est essentielle pour promouvoir une croissance durable et inclusive. Anne Pointet, Directrice de l’Engagement chez BNP Paribas, a insisté sur la nécessité d’accompagner ces femmes entrepreneures grâce à des programmes de financement ciblés et des réseaux de soutien, tout en soulignant les bénéfices économiques et sociaux d’un tel engagement.

Des partenariats stratégiques pour renforcer la finance durable



La BMCI a profité de cet événement pour annoncer deux partenariats majeurs qui consolident son positionnement en tant que leader de la finance durable au Maroc.

Le premier partenariat a été signé avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Dans le cadre de cet accord, la BMCI devient la première banque marocaine à bénéficier de la ligne de financement vert GEFF III, dotée d’un budget de 35 millions d’euros, complétée par une ligne MID GEFF. Ce programme vise à soutenir les entreprises marocaines dans des projets liés à l’énergie durable, à la conservation de l’eau et à la réduction des déchets.

Le second partenariat, conclu avec EcoVadis, introduit une offre de financement innovante basée sur la notation RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Grâce à cet accord, les entreprises marocaines peuvent bénéficier de conditions financières avantageuses tout en améliorant leur impact environnemental et social. Ce modèle de financement, adossé à des critères de durabilité, se veut marquer une avancée significative dans l’accompagnement des entreprises vers une transition responsable.

L’innovation au service de la transition écologique

La journée a également vu la cérémonie de remise des prix du Greentech Roadshow, une initiative lancée à l’été 2024 pour promouvoir l’innovation au sein des startups marocaines. Les jeunes entreprises récompensées lors de cet événement se distinguent par leurs solutions technologiques dans des secteurs clés tels que l’économie bleue, le bas-carbone et l’agritech.

En récompensant ces startups, la BMCI entend encourager un écosystème entrepreneurial dynamique et innovant, capable de répondre aux défis environnementaux tout en stimulant la croissance économique. Ce soutien témoigne de l’importance croissante de l’innovation dans la stratégie de développement durable du groupe BNP Paribas.

Un modèle marocain de développement durable

Le forum a également permis de mettre en avant les avancées du Maroc en matière de développement durable. M. Ryad Mezzour a rappelé que le Royaume est devenu un modèle régional en termes de transition énergétique grâce à ses investissements dans les énergies renouvelables et ses infrastructures modernes. Il a également souligné que cette dynamique est renforcée par l’attractivité croissante du pays pour les investisseurs internationaux, attirés par son potentiel unique en matière d’énergies propres et ses politiques de décarbonation.

Par ailleurs, M. Nizar Baraka a insisté sur la nécessité d’une gestion intégrée et équitable des ressources en eau, considérées comme stratégiques pour l’avenir du pays. Il a détaillé les ambitions du Maroc dans ce domaine, notamment l’objectif d’atteindre une production de 1,7 milliard de mètres cubes d’eau dessalée d’ici 2030, dont une partie sera dédiée à l’irrigation agricole.

Un avenir axé sur la durabilité et l’inclusion

En conclusion, les différentes interventions lors de cette deuxième édition du Sustainable Finance Forum ont mis en évidence l’importance de la finance durable comme levier de transformation économique et sociale. Anne Pointet a résumé cette vision en affirmant que « la durabilité n’est pas seulement un objectif, mais une nécessité pour construire un avenir équitable et résilient ».

Grâce à des partenariats stratégiques, à des initiatives innovantes et à une mobilisation collective, la BMCI s’affirme comme un acteur clé de cette transition au Maroc. En se positionnant comme une banque pionnière dans la finance durable, elle ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises, les citoyens et l’économie marocaine dans son ensemble.

Partagez cet article :