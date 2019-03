PARTAGER Supercoupe d’Afrique : Le Raja décidé à ramener la victoire !

Le Raja de Casablanca est décidé à gagner la finale de la Supercoupe d’Afrique face à l’Espérance de Tunis, a affirmé jeudi à Doha l’entraineur des Verts Patrice Carteron.

Lors d’une conférence de presse d’avant match, le technicien français a assuré que ses joueurs se sont bien préparés sur les plans physique et sportif pour cette rencontre qui aura lieu ce vendredi dans la capitale qatarie.

Soulignant que le Raja affrontera la meilleure équipe africaine actuellement, M. Carteron a toutefois affirmé que ses joueurs sont capables de damer le pion aux Tunisiens et de s’offrir la Supercoupe.

« Le moral des joueurs est au beau fixe particulièrement après les dernières bonnes prestations qu’ils ont signées », a ajouté l’entraineur des Rajaouis.

De son côté, l’entraineur adjoint de l’Espérance de Tunis, Majdi Traoui, a relevé que le match contre le Raja s’annonce très difficile au vu des qualités techniques et des effectifs dont disposent les deux formations.

« Nous avons besoin de gagner ce titre surtout que la saison tire vers sa fin », a-t-il encore dit. Le Raja de Casablanca disputera vendredi sa 3ème Supercoupe après la finale de 2000 qu’il a remportée et de 1998 qu’il a perdue.

Quant à l’Espérance de Tunis, le club va disputer sa 4ème Supercoupe après 1995 (gagnée), 1999 et 2012.

Le match entre l’Espérance et le Raja est le troisième rendez-vous entre une équipe tunisienne et un club marocain dans cette compétition. Chaque pays a gagné une fois, l’Etoile du Sahel tunisienne battant le Raja aux tirs au but en 1998, tandis que le Moghreb de Fès a battu l’Espérance de la même manière en 2012.

LNT avec Map