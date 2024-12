Le 28 novembre 2024, Tanger a accueilli avec succès une nouvelle étape des « Rencontres Entreprises », un événement organisé par inwi en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM). Placée sous le thème « La Digitalisation : un accélérateur de croissance pour l’industrie marocaine », cette rencontre a mis en lumière les opportunités offertes par la transformation digitale pour renforcer la compétitivité du secteur industriel au Maroc.

L’étape de Tanger a rassemblé plus de 70 chefs d’entreprise représentant divers secteurs industriels. Les participants ont exploré des thématiques clés liées à la digitalisation, telles que l’intégration des technologies de l’Internet des Objets (IoT), du big data et de l’intelligence artificielle. Ces outils, essentiels pour une transition vers l’industrie 4.0, permettent de rendre les usines plus intelligentes, résilientes et durables.

La transformation digitale a été présentée comme un levier crucial pour moderniser les entreprises industrielles et relever les défis de compétitivité. À cet égard, les technologies de l’industrie 4.0 ont été largement mises en avant comme des solutions stratégiques pour construire une industrie performante et tournée vers l’avenir.

L’engagement de inwi en faveur de la transformation digitale a été un point fort de cette rencontre. L’opérateur a mis en avant ses solutions de connectivité critique et à très haut débit, ainsi que ses infrastructures souveraines, notamment ses huit datacenters nationaux offrant des capacités de cloud et d’hébergement. De plus, inwi a présenté ses prestations en cybersécurité, un axe vital pour assurer une digitalisation sécurisée et pérenne dans le secteur productif.

La journée a été rythmée par un panel réunissant des experts de inwi, de l’ADD et de l’AUSIM. Les discussions ont offert des perspectives concrètes et des recommandations pratiques pour surmonter les défis de la transformation digitale dans l’industrie marocaine. Les échanges ont également permis d’identifier des stratégies pour maximiser l’impact des technologies numériques sur la croissance et la productivité.

En parallèle, des ateliers pratiques ont été organisés pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises présentes. Ces sessions interactives ont permis aux participants d’échanger avec des experts et d’obtenir des recommandations adaptées à leurs projets de digitalisation.

La 7ᵉ édition des Rencontres Entreprises se poursuivra jusqu’au 19 décembre 2024 avec une dernière étape prévue à Agadir.

LNT

