Succès de l’émission de dette subordonnée du Crédit du Maroc (750 MDh)

Entre le 5 et le 7 décembre 2018, Crédit du Maroc a réalisé avec succès son émission de dette subordonnée portant sur un volume de 750 millions de dirhams. Cette opération vise à accompagner le développement de son activité et de renforcer son ratio de solvabilité.

Cette émission a été souscrite plus de 16 fois et portait sur 4 tranches (2 cotées et 2 non cotée) avec une priorité donnée aux tranches à taux fixe. Le taux d’intérêt nominal retenu à l’issue de la séance d’adjudication tenue le 7 décembre ressort à 4,05% pour les tranches fixes A (cotée) et C (non cotée).

Le résultat de cet emprunt, après la séance d’allocation, témoigne de la solidité financière de la banque et de la confiance des investisseurs dans la signature Crédit du Maroc, filiale du Groupe Crédit Agricole France.

A propos de Crédit du Maroc

Crédit du Maroc est une banque universelle et généraliste qui s’adresse à toutes les catégories de clientèle : particuliers, professionnels et entreprises. Son organisation s’appuie sur un réseau commercial réparti sur tout le territoire et unifié pour l’ensemble des marchés, pour mieux servir les clients au plus près de chez eux : 340 agences, dont 320 agences de proximité, 10 espaces Maskane, 10 Centres d’Affaires, 1 filiale off-shore et 1 banque privée.

Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu’aux solutions de financement des cycles d’exploitation et des investissements et ce, sur tous les marchés : la grande entreprise, les PME/PMI, l’immobilier, l’agriculture et l’agro-business, … Sa politique de croissance s’appuie sur une forte capacité d’innovation tournée vers la satisfaction de ses clients.

Crédit du Maroc réaffirme ainsi son engagement d’accompagner et d’anticiper les besoins de ses clients en apportant des réponses aux évolutions de leurs besoins futurs à travers un service à distance de qualité ; un engagement que la signature de la Banque « Toute une banque pour vous » illustre parfaitement, et ce, en cohérence avec ses valeurs : la proximité relationnelle, la satisfaction client, la responsabilité et l’utilité des services mis à leur disposition.

Le Groupe Crédit du Maroc dispose de filiales spécialisées dans différents domaines : Crédit du Maroc Leasing & Factoring, Crédit du Maroc Assurances, Crédit du Maroc Patrimoine, Crédit du Maroc Capital, Crédit du Maroc Offshore, Sifim.

Enfin, grâce à son appartenance au Groupe Crédit Agricole S.A. (France), présent dans plus de 70 pays à travers le monde et aux relations qu’il entretient avec plus de mille correspondants bancaires étrangers, le Crédit du Maroc accompagne ses clients partout dans le monde.