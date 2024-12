La deuxième édition de l’Hackathon de l’innovation Students’ Innov’Up 2024, axée sur la thématique « Transformer le stress hydrique en moteur de résilience », s’est achevée mardi à l’Université Euromed de Fès (UEMF).

Encadrés par des formateurs et des coachs issus du monde de l’entrepreneuriat, les participants ont pu structurer et affiner leurs idées de projet autour de l’environnement et du développement durable.

Au terme de cette compétition, le jury d’experts a sélectionné trois équipes lors de la phase finale du Hackathon. Le premier prix a été attribué à « Hydrovision » pour son projet « Aqua لنا « , qui sensibilise à la conservation de l’eau grâce à une application interactive.

Le deuxième prix a été décerné à « Pure Aqua White » pour son système de filtration écologique basé sur les déchets industriels, alors que le troisième prix a récompensé « Créatech » pour son projet Aquatech, qui transforme l’humidité de l’air en eau potable.

Un prix « coup de cœur » du jury a également été remis à l’équipe « Raha » pour son jeu éducatif « HydroPoly ». Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement post-hackathon pour affiner leurs projets.

Organisé par la délégation de l’Union européenne au Maroc en collaboration avec la Banque européenne d’Investissement (BEI) et l’UEMF, cet événement a réuni des étudiants entrepreneurs talentueux et innovants, venus proposer des solutions durables au stress hydrique que connaît le Maroc.

S’exprimant lors de la journée de clôture, le Chef de Délégation Adjoint de l’Union européenne au Maroc, M. Daniele Dotto, a souligné l’engagement et le dynamisme des jeunes participants qui, en parallèle à leurs études, ont travaillé pendant des semaines pour développer des projets innovants, durables et économiquement viables, ayant un impact positif sur l’environnement et la société.

Il a insisté sur l’importance de réunir des équipes capables d’apporter des réponses concrètes face au défi du stress hydrique, une problématique qui touche non seulement le Maroc, mais l’ensemble du bassin méditerranéen.

M. Dotto a mis en évidence la double valeur de cet hackathon qui permet aux étudiants de développer leurs compétences en matière de business model et d’appliquer leurs connaissances académiques de manière tangible, tout en identifiant des solutions susceptibles d’être exportées au-delà des frontières marocaines.

Le diplomate s’est dit « impressionné » par la qualité des projets présentés, exprimant son optimisme quant à l’avenir, voyant dans cette jeunesse une force vive en devenir, se formant non seulement sur le plan académique, mais aussi de manière opérationnelle.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-Président de l’Université Euromed de Fès en charge de la recherche, de l’innovation et des partenariats, M. Othmane Benmoussa, a mis en avant la richesse et la diversité des idées présentées par les équipes venues de différentes régions du Maroc.

Il a relevé que l’innovation ne se limite pas à l’aspect technique ou technologique, mais englobe également l’aspect mercatique et commercial, soulignant ainsi le potentiel de commercialisation des projets développés.

M. Benmoussa a rappelé que la thématique du stress hydrique, abordée lors de cet hackathon, est un enjeu majeur non seulement pour le Maroc, mais également pour l’ensemble du bassin méditerranéen et au-delà, exacerbé par le réchauffement climatique.

Selon les organisateurs, cette dernière étape tenue les 16 et 17 décembre 2024 à UEMF a marqué la clôture une période de pré-hackathon de près de trois semaines durant laquelle 11 équipes sélectionnées parmi plus de 200 candidatures ont bénéficié d’un programme de formation intensif.

LNT avec Map

