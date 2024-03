La situation hydrique à Casablanca, exacerbée par une sécheresse prolongée, a conduit à une prise de conscience et à une mobilisation des autorités locales et de Lydec, l’entité responsable de la distribution de l’eau potable dans la région. Ce contexte a nécessité l’adoption de stratégies et de mesures d’urgence pour assurer la continuité de l’approvisionnement en eau potable à la population, tout en prenant en compte la diminution des ressources en eau disponibles.

La baisse des niveaux d’eau, en particulier au barrage Massira qui est une source importante pour l’alimentation en eau de Casablanca, a souligné la gravité de la situation. Les réserves y sont passées sous la barre des 2%, comparativement à un niveau de 30% observé il y a quelques années. Cette réduction des réserves hydriques place la métropole dans une position vulnérable, risquant d’impacter l’accès à l’eau potable pour ses habitants dans un futur proche.

Face à cette situation, Lydec a pris des initiatives pour sécuriser l’approvisionnement en eau. Cela a inclus la mise en place de projets tels que la construction de nouvelles infrastructures de distribution d’eau potable et de réservoirs. Un exemple est le projet de construction de 17,5 km de réseau d’eau potable reliant différentes zones périphériques de la ville, avec un investissement de 150 millions de DH. Ces efforts visent à améliorer la distribution d’eau et à augmenter la capacité de stockage de la ville, essentielle en période de pénurie.

Parallèlement, Lydec a mis en œuvre une stratégie pour la détection et la réparation des fuites d’eau, un facteur dans la gestion des ressources en eau. Grâce à l’utilisation de technologies, l’entreprise a amélioré l’efficacité de son réseau, permettant de réaliser des économies d’eau. Ces technologies incluent, entre autres, l’outil « Aquadvanced » et la « Smart Ball », qui ont permis de détecter et de réparer des fuites, contribuant à la conservation de l’eau.

En outre, la sensibilisation joue un rôle dans la stratégie d’adaptation de Lydec et des autorités face à la crise hydrique. Des campagnes d’information et d’éducation ciblant différents segments de la population et des secteurs industriels sont organisées pour promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau. Ces initiatives visent à modifier les comportements et à encourager des pratiques durables en matière de consommation d’eau.

La création d’un Comité de Veille et d’Alerte Sécheresse par Lydec illustre l’approche adoptée pour gérer la crise. Ce comité assure un suivi continu de la situation hydrique et coordonne les efforts avec les autorités et les parties prenantes pour mettre en œuvre des plans d’action. Cette coordination a permis d’adopter des mesures d’urgence, telles que la réduction de la pression de l’eau sur le réseau et l’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation, contribuant à la gestion des ressources en eau disponibles.

La crise a également accéléré le développement de nouvelles infrastructures de traitement des eaux usées, permettant la réutilisation de l’eau pour des applications non potables, une stratégie pour réduire la pression sur les ressources en eau douce. Lydec et les autorités de Casablanca travaillent pour augmenter la capacité de traitement des eaux usées, ce qui représente un élément de la stratégie d’adaptation à la sécheresse.

La réponse de Casablanca à sa crise hydrique comprend un éventail de stratégies et d’initiatives, de l’investissement dans des infrastructures à des campagnes de sensibilisation, en passant par l’adoption de technologies pour la gestion de l’eau.

L’augmentation du budget alloué par Lydec au renouvellement et à l’expansion du réseau d’alimentation en eau potable indique cet engagement. En renforçant les infrastructures existantes et en investissant dans de nouvelles capacités de stockage et de distribution, l’opérateur cherche à répondre aux besoins immédiats de la ville et à anticiper les défis futurs liés à la

croissance démographique et aux variations climatiques.

La gestion de la demande est un autre aspect de la stratégie mise en œuvre pour faire face à la pénurie d’eau. Outre les campagnes de sensibilisation pour encourager une consommation responsable, des initiatives telles que la modulation de la pression d’eau dans le réseau ont été adoptées pour minimiser les pertes et le gaspillage. Ces actions sont soutenues par des mesures contre les branchements illégaux et les fuites, qui sont une source notable de pertes d’eau.

L’approche de Lydec et des autorités locales comprend également une dimension sociale, en travaillant avec des organisations de la société civile, le secteur éducatif, et les acteurs économiques pour construire une culture de conservation de l’eau. Les programmes éducatifs, les ateliers de sensibilisation et les initiatives de participation encouragent l’adoption de pratiques durables et augmentent la capacité de la ville à gérer les défis hydriques.

Un suivi et une évaluation réguliers de ces mesures sont essentiels pour ajuster les stratégies en fonction des changements dans la situation. Le Comité de Veille et d’Alerte Sécheresse fournit une plateforme pour analyser les données, partager les informations et prendre des décisions rapidement lorsque nécessaire.

LNT