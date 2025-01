Allianz Trade a annoncé la nomination de Stéphane Rutili en tant que nouveau directeur général d’Allianz Trade au Maroc, à compter de janvier 2025. Il succède à Hicham Bensaid Alaoui, qui a quitté l’entreprise fin décembre 2024 pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles.

Stéphane Rutili, membre du groupe Allianz Trade depuis 1989, possède une longue expérience dans des fonctions de direction à l’international. Il a déjà occupé le poste de directeur général d’Allianz Trade au Maroc entre 2001 et 2007. Par la suite, il a exercé des responsabilités similaires en Grèce (2007-2013) et a dirigé les agences de recouvrement d’Allianz Trade en France (2013). Depuis 2017, il occupait le poste de Directeur Pays d’Allianz Trade en Afrique du Sud.

Cette nomination marque donc un retour au Maroc pour Stéphane Rutili, où il pourra mettre à profit sa connaissance approfondie du marché local et régional.

Luca Burrafato, directeur général de la région Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique (MMEA) d’Allianz Trade, a souligné les atouts de Stéphane Rutili : « Ses antécédents solides et sa compréhension approfondie du marché marocain et de la région en font le leader idéal pour cette nouvelle étape. Sa vision stratégique, son expertise opérationnelle et son approche collaborative permettront à Allianz Trade au Maroc d’atteindre de nouveaux objectifs ambitieux. »

Cette nomination intervient dans un contexte où Allianz Trade vise à renforcer sa position sur le marché marocain et à poursuivre son développement dans la région.

LNT avec CdP

Partagez cet article :