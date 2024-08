La station de dessalement d’eau de mer de Safi, gérée par le groupe OCP, joue un rôle vital dans l’approvisionnement de la ville en eau potable à l’heure où le bassin d’Oum Er Rbia traverse une situation critique due à la succession des années de sécheresse.

Dans le souci de pallier la pénurie des ressources hydriques dans la province, le groupe OCP a entamé en 2022, à travers sa filiale OCP Green Water, la réalisation du projet de désalinisation de l’eau de mer à Safi dans le cadre d’un accord avec le ministère de l’Intérieur.

Ce projet a, en effet, permis de fournir 40 millions de m3 d’eau par an, dont 15 millions de m3 pour la ville, assurant ainsi l’approvisionnement progressif de Safi en eau depuis août 2023, et la satisfaction à 100% de ses besoins en février 2024.

A l’horizon 2026, le volume d’eau dessalée à l’échelle de la ville de Safi devrait atteindre 30 millions de m3 par an et 20 millions de mètres cubes pour l’usage industriel, dans la perspective d’approvisionner l’ensemble de la région de Marrakech-Safi dans les années à venir.

Cette initiative ambitieuse, menée conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relatives au recours aux eaux non conventionnelles pour répondre aux besoins en la matière, représente une étape importante dans la gestion intégrée et efficace des ressources en eau disponibles face aux défis liés au changement climatique, à l’environnement et à la justice spatiale. Elle permettra de réduire la pression sur les ressources en eau au niveau du bassin d’Oum Er Rbia.

La station de dessalement d’eau de mer de Safi est composée de deux unités, la première dédiée à la production d’eau à usage industriel et la seconde à l’eau potable. Elle constitue une étape importante dans le processus d’exploitation des ressources non conventionnelle en eau de haute qualité, répondant aux normes internationales en termes de conditions d’hygiène et de sécurité, dans un contexte de changement climatique où les ressources en eau traditionnelles se font de plus en plus rares.

Aux termes du contrat de concession entre le Groupe OCP et le ministère de l’Intérieur, le droit de dessaler l’eau de mer est accordé à GREEN WATER, relevant du Groupe OCP, pour fournir de l’eau potable à des prix compétitifs tout en utilisant les dernières technologies dans ce domaine, les énergies renouvelables et la recherche et le développement.

Le processus de dessalement de l’eau de mer dans cette station, qui a été construite pour un coût total estimé à 2,8 milliards de dirhams, se déroule en plusieurs étapes, à commencer par le pompage de l’eau de mer de la source directement vers l’unité de dessalement, suivi d’un prétraitement où l’eau de mer passe à travers des filtres en céramique pour éliminer les grosses impuretés, puis d’une étape de filtration supplémentaire à l’aide de filtres à disques et de filtres à cartouches pour se débarrasser des impuretés fines, avant d’utiliser la technologie de l’osmose inverse en pressurisant l’eau à travers des membranes spéciales qui séparent les sels et les minéraux pour obtenir une eau douce qui est reminéralisée pour garantir son équilibre et son aptitude à la consommation humaine, jusqu’à ce que l’eau potable soit pompée dans les réseaux de distribution locaux pour être mise à la disposition de la population bénéficiaire.

Dans une déclaration à la MAP, Otmane Abousselham, chef des Opérations chez OCP Green Water, a indiqué que le projet de la station de dessalement de l’eau de mer à Safi a été réalisé en un temps record par le Groupe OCP, grâce à son expérience dans la réalisation de grands projets, notamment ceux liés au dessalement de l’eau de mer, et à la disponibilité d’un ensemble d’infrastructures qui lui ont permis de réaliser le projet en moins d’une année avec l’aide d’entreprises marocaines.

Il a ajouté que cette station alimentera en eau les unités industrielles de l’OCP et répondra à 100% des besoins en eau potable de la population de la ville de Safi, compte tenu de la demande croissante de cette substance vitale due au développement urbain et à la croissance démographique de la métropole océane.

La station est équipée des dernières technologies relatives à la purification et au dessalement de l’eau de mer, ainsi que des derniers équipements de recyclage de l’énergie, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques, a-t-il dit, ajoutant que le processus de pompage est supervisé par un groupe de partenaires, un département de contrôle de la qualité et des laboratoires accrédités par le ministère de tutelle.

A cet égard, M. Abousselham, qui a exhorté l’ensemble des acteurs et citoyens à rationaliser la consommation d’eau potable et à l’utiliser de manière responsable et optimale, a souligné que la station de dessalement d’eau de mer de Safi fournit une eau potable de haute qualité conformément aux normes locales et internationales, comme le prouvent plusieurs bureaux d’études et d’analyses.

Pour répondre aux défis posés par la problématique de l’eau, conformément aux Hautes Orientations Royales, une série de chantiers stratégiques a été lancée dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) pour une durée d’exécution allant de 2020 à 2027 et un coût initial de 115 MMDH.

Ce programme a concerné, entre autres, la réalisation de 9 nouvelles stations de dessalement d’eau de mer pour une capacité globale de 202 Mm3/an pour sécuriser l’alimentation en eau potable de la population des villes d’Agadir, Safi, Al Jadida, Al Hoceima, Laâyoune et le lancement des travaux de 6 stations de dessalement pour une capacité globale de 360 Mm3/an pour sécuriser principalement l’alimentation en eau au niveau de Casablanca, Marrakech, Sidi Ifni, Dakhla, Settat, Berrechid, Khouribga, Ben Guérir et Youssoufia.

De plus, un nouveau programme important de 8 stations de dessalement d’eau de mer d’une capacité globale de plus de 1 130 Millions de m3/an sera lancé incessamment pour sécuriser l’alimentation en eau potable et agricole notamment au niveau des Régions et provinces de l’Oriental, Souss-Massa, Tanger, Rabat, Guelmim, Tan-Tan, Boujdour et Tarfaya.

LNT avec Map

Partagez cet article :