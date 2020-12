El GRANDE TOTO A PRIS LA PREMIÈRE PLACE DANS LA CATÉGORIE DES ARTISTES LES PLUS DIFFUSÉS EN STREAMING AU MAROC

BILLIE EILISH EST LA FEMME ARTISTE LA PLUS DIFFUSÉE SUR SPOTIFY AU MAROC

“LOVE NWANTITI” DE CKAY FEAT. EL GRANDE TOTO EST LE MORCEAU LE PLUS DIFFUSÉ DE L’ANNÉE AU MAROC

Pour la deuxième fois dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Spotify, la plus grande plateforme audio au monde, révèle “Wrapped 2020” pour célébrer les créateurs derrière la musique qui nous a permis de continuer à vivre en ces temps sans précédent.

Aujourd’hui, Spotify dévoile les meilleurs artistes, albums, titres et playlists qui ont défini comment 320 millions de personnes dans le monde ont écouté et découvert l’audio. Qu’il s’agisse de chanter en même temps ou simplement de tout écouter, les gens ont continué à écouter et les créateurs n’ont jamais manqué un seul morceau.

Alors, quels artistes ont défini une année différente des autres ? Vous trouverez ci-dessous les résultats complets de Spotify Wrapped 2020 au niveau mondial et au Maroc :

MUSIQUE (MAROC)

Spotify Wrapped 2020 Maroc Top Lists

Le Top 10 des artistes marocains les plus diffusés

Les 10 titres les plus diffusés au Maroc

Les 10 femmes artistes les plus populaires au Maroc

Les albums les plus diffusés au Maroc

LNT avec CP